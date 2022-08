Do zdarzenia doszło w środę podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI w Watykanie. W pewnym momencie na marmurową posadzkę upadł jeden ze stojących za papieżem gwardzistów szwajcarskich.

Przerwana audiencja

Według włoskich mediów mężczyzna zemdlał z wyczerpania. Spotkanie Ojca Świętego z wiernymi zostało na chwilę przerwane.

Strażnikowi natychmiast udzielono pomocy. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Dziecko podeszło do papieża

To jednak nie był koniec niespodzianek. Podczas audiencji do papieża podszedł również kilkuletni chłopiec, który przyglądał mu się bacznie i stał przy nim dłuższą chwilę. Franciszek obejmując malca nawiązał żartobliwie do swojej katechezy. - A mówiliśmy o dialogu między starcami i młodymi - powiedział.

Podczas audiencji papież zwrócił się również do obecnych na niej Polaków. - W tych dniach tysiące pielgrzymów przybywa pieszo do sanktuarium na Jasnej Górze modląc się o pokój i pojednanie na świecie. Jest wśród nich wielu Ukraińców, którzy znaleźli gościnny dom w waszej ojczyźnie - przypomniał Franciszek.

- Zawierzajmy Czarnej Madonnie losy Europy i świata. Z serca wam błogosławię - dodał.

Papież zapewnił również wiernych, że zawsze myśli o Ukrainie. - Nie zapominajmy o tym udręczonym narodzie - wezwał.