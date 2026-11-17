W skrócie Papież Leon XIV podczas wizyty w Peru podróżował śmigłowcem Mi-17 konstrukcji radzieckiej, co wywołało dyskusję internautów ze względu na rosyjskie oznaczenia na kasku pilota.

Rząd Peru potwierdził w sierpniu, że obywatele tego kraju biorą udział w wojnie w Ukrainie, a część z nich została zwabiona do Rosji pod pretekstem ofert pracy.

Według danych peruwiańskiego MSZ po stronie Rosji opowiedziało się 459 Peruwiańczyków, z czego 11 zginęło, 114 uznano za zaginionych, a trzech trafiło do niewoli.

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W czasie swojej pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej papież Leon XIV odwiedził Urugwaj, Argentynę oraz Peru.

To zwłaszcza wizyta w tym ostatnim państwie cieszyła się szczególną uwagą internautów. Wszystko z powodu jednego szczegółu, który wypłynął wraz z opublikowaniem zdjęć i nagrań z podróży Ojca Świętego dość charakterystycznym śmigłowcem.

Peru. Szczegół z pielgrzymki papieża zwrócił uwagę internautów

Zdjęcia z wizyty Leona XIV pojawiły się w oficjalnych mediach Watykanu. Uwagę przykuwa hełm pilota oraz maszyna, którą porusza się Ojciec Święty.

Jak zauważyli internauci, to radziecki śmigłowiec Mi-17, a peruwiański pilot ma na kasku flagę Rosji.

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"Podczas swojej oficjalnej wizyty w Peru papież Leon XIV podróżował wojskowym śmigłowcem Mi-17 rosyjskiej konstrukcji, obsługiwanym przez peruwiańskie siły powietrzne (...). 14 listopada papież został przetransportowany z Chiclayo do Santa Cruz de Succhabamba - odległej miejscowości w Andach, gdzie trudny górski teren oraz brak lądowiska sprawiły, że transport śmigłowcem okazał się konieczny" - wskazuje we wpisie jeden z internautów.

Jak dodaje, śmigłowce Mi-17, zaprojektowane jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, są zazwyczaj wykorzystywane przez siły peruwiańskie "do celów wojskowych, logistycznych oraz operacji w trudnym terenie".

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Peru a powiązania z Rosją. W tle fałszywe oferty pracy

O tym, że Peru oficjalnie współpracuje z Rosją, informowaliśmy na początku sierpnia tego roku. Wówczas to rząd tego kraju po raz pierwszy przyznał, że peruwiańscy obywatele biorą udział w wojnie w Ukrainie.

Z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Peru wynika, że po stronie Rosji opowiedziało się 459 Peruwiańczyków, 11 zginęło, 114 uznano za zaginionych, a trzech trafiło do ukraińskiej niewoli - podawała 10 sierpnia agencja EFE.

Jak wynika z ustaleń zagranicznych mediów, część z zagranicznych obywateli miałaby być zwabiana do Rosji ofertami pracy, a następnie wciągana do wojska siłą. Peruwiańskie władze wezwały swoich obywateli, by nie wierzyli w fałszywe oferty pracy, które mogą być powiązane z siatkami handlarzy ludźmi.

Jeszcze w kwietniu hiszpański dziennik "El Pais" poinformował, żeKuba i Kolumbia stały się głównymi ośrodkami rekrutacji najemników do rosyjskiej armii w Ameryce Łacińskiej. Według gazety, zagraniczni rekruci przeżywają na froncie średnio 150 dni. Z kolei peruwiański portal RPP podał wówczas, że również obywatele Peru byli werbowani pod pretekstem pracy jako ochroniarze lub kucharze, z obietnicą wynagrodzenia w wysokości 20 tys. dolarów.



