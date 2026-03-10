Watykan opublikował raport, wskazał wzory kobiet. Wśród nich Polka

Patryk Idziak

Kobiety w Kościele jako "znak czasu", krytyka klerykalizmu i rozważania na temat kryzysu wiary - to elementy raportu grupy synodalnej zajmującej się kwestią obecności kobiet w przywództwie kościelnym. W dokumencie jest polski wątek. Wanda Półtawska znalazła się wśród 19 kobiet, które są według Watykanu wzorem zaangażowania w Kościele.

article cover
Wzory kobiet w życiu Kościoła. Watykan wyróżnił PolkęMASSIMO VALICCHIAEast News

  • Raport grupy synodalnej podkreśla konieczność większego zaangażowania kobiet w kierownictwie Kościoła oraz wskazuje na wyzwania związane z klerykalizmem.
  • Wanda Półtawska została wymieniona jako jedna z 19 kobiet będących wzorem zaangażowania i przywództwa w Kościele.
  • Dokument synodu stwierdza, że nic nie uniemożliwia kobietom pełnienia funkcji kierowniczych w Kościele, ale temat diakonatu kobiet nie powrócił.
Biuro prasowe Watykanu opublikowało esencję raportu grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła.

Wskazano konieczność rozważenia większego zaangażowania kobiet i pochylenia się nad wyzwaniami związanymi z różnymi przejawami klerykalizmu, choć nie powraca temat diakonatu kobiet.

Wanda Półtawska przykładem zaangażowania w Kościele

Wśród 19 kobiet wskazanych w dokumencie jako wzór osób obdarzonych charyzmatem przywódczym, obok takich postaci jak św. Hildegarda z Bingen, św. Katarzyna ze Sieny czy Maria Montessori, wymieniona jest Wanda Półtawska - poinformował Vatican News.

Wanda Półtawska była polską lekarką, doktorem nauk medycznych, a także profesor nadzwyczajną Papieskiej Akademii Teologicznej. W czasie II wojny światowej przeżyła cztery lata w niemieckich obozach koncentracyjnych Ravensbruck i Neustadt-Glewe. Znana jako bliska przyjaciółka Jana Pawła II. Została odznaczona tytułem damy Orderu Orła Białego. Zmarła w wieku niespełna 102 lat.

    Przykład Polki ma ukazać, "w jaki sposób charyzmat władzy był przekazywany w historii przez życie, myśli i dzieła ważnych postaci kobiecych, których świadectwo nie zostało zatracone przez czas ani zapomnienie".

    W życiorysie Półtawskiej zwrócono uwagę na jej charakter "kobiety ze stali" i "pełnoetatowe zaangażowanie polityczne i duszpasterskie". Ponadto synod podkreślił jej "szczerą relację z watykańską hierarchią".

    Watykańskie wzory kobiety zaangażowanych. Synod o "znaku czasu"

    Raport synodu podkreśla, że większa obecność kobiet w życiu publicznym i strukturach kierowniczych jest dziś "znakiem czasu". Kościół zauważa w tej sferze rozbieżność między funkcjonowaniem świeckim a swoimi strukturami.

    Jednocześnie dokument zwraca uwagę na klerykalizm w zarządzaniu Kościoła, w tym na napięcia wynikające z przekonania, że liturgiczny autorytet kapłana pozwala mu decydować we wszystkich sprawach wspólnoty.

      Wnioski hierarchów Kościoła odnoszą się również do kryzysu wiary, który skutkuje mniejszą liczbą wiernych i spadkiem powołań do zgromadzeń zakonnych i instytutów kościelnych. Podkreślono, że język i dokumenty Kościoła są niedostosowane do współczesnych realiów.

      Synod o synodalności i pragnienie Leona XIV

      "Nie ma niczego, co w samym fakcie bycia kobietą uniemożliwiałoby pełnienie funkcji kierowniczych w Kościele" - stwierdzili autorzy raportu. Temat diakonatu nie powrócił, ponieważ na etapie plenarnym został uznany za niedostatecznie umotywowany.

      W skład grupy roboczej, zajmującej się "udziałem kobiet w życiu i kierowaniu Kościołem" weszli członkowie Dykasterii Nauki Wiary.

      W sumie dokument liczy 86 stron i składa się głównie z załączników analizujących przypadki kobiet, które od czasów starożytnych po współczesność są wzorem "dobrze pojmowanego autorytetu".

      Watykańskie biuro prasowe podkreśliło, że publikacja raportu wpisuje się w pragnienie Leona XIV, by wyniki prac poszczególnych grup były transparentne.

      Źródło: Vatican News

