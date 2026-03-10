Watykan opublikował raport, wskazał wzory kobiet. Wśród nich Polka
Kobiety w Kościele jako "znak czasu", krytyka klerykalizmu i rozważania na temat kryzysu wiary - to elementy raportu grupy synodalnej zajmującej się kwestią obecności kobiet w przywództwie kościelnym. W dokumencie jest polski wątek. Wanda Półtawska znalazła się wśród 19 kobiet, które są według Watykanu wzorem zaangażowania w Kościele.
Biuro prasowe Watykanu opublikowało esencję raportu grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła.
Wskazano konieczność rozważenia większego zaangażowania kobiet i pochylenia się nad wyzwaniami związanymi z różnymi przejawami klerykalizmu, choć nie powraca temat diakonatu kobiet.
Wanda Półtawska przykładem zaangażowania w Kościele
Wśród 19 kobiet wskazanych w dokumencie jako wzór osób obdarzonych charyzmatem przywódczym, obok takich postaci jak św. Hildegarda z Bingen, św. Katarzyna ze Sieny czy Maria Montessori, wymieniona jest Wanda Półtawska - poinformował Vatican News.
Wanda Półtawska była polską lekarką, doktorem nauk medycznych, a także profesor nadzwyczajną Papieskiej Akademii Teologicznej. W czasie II wojny światowej przeżyła cztery lata w niemieckich obozach koncentracyjnych Ravensbruck i Neustadt-Glewe. Znana jako bliska przyjaciółka Jana Pawła II. Została odznaczona tytułem damy Orderu Orła Białego. Zmarła w wieku niespełna 102 lat.
Przykład Polki ma ukazać, "w jaki sposób charyzmat władzy był przekazywany w historii przez życie, myśli i dzieła ważnych postaci kobiecych, których świadectwo nie zostało zatracone przez czas ani zapomnienie".
W życiorysie Półtawskiej zwrócono uwagę na jej charakter "kobiety ze stali" i "pełnoetatowe zaangażowanie polityczne i duszpasterskie". Ponadto synod podkreślił jej "szczerą relację z watykańską hierarchią".
Watykańskie wzory kobiety zaangażowanych. Synod o "znaku czasu"
Raport synodu podkreśla, że większa obecność kobiet w życiu publicznym i strukturach kierowniczych jest dziś "znakiem czasu". Kościół zauważa w tej sferze rozbieżność między funkcjonowaniem świeckim a swoimi strukturami.
Jednocześnie dokument zwraca uwagę na klerykalizm w zarządzaniu Kościoła, w tym na napięcia wynikające z przekonania, że liturgiczny autorytet kapłana pozwala mu decydować we wszystkich sprawach wspólnoty.
Wnioski hierarchów Kościoła odnoszą się również do kryzysu wiary, który skutkuje mniejszą liczbą wiernych i spadkiem powołań do zgromadzeń zakonnych i instytutów kościelnych. Podkreślono, że język i dokumenty Kościoła są niedostosowane do współczesnych realiów.
Synod o synodalności i pragnienie Leona XIV
"Nie ma niczego, co w samym fakcie bycia kobietą uniemożliwiałoby pełnienie funkcji kierowniczych w Kościele" - stwierdzili autorzy raportu. Temat diakonatu nie powrócił, ponieważ na etapie plenarnym został uznany za niedostatecznie umotywowany.
W skład grupy roboczej, zajmującej się "udziałem kobiet w życiu i kierowaniu Kościołem" weszli członkowie Dykasterii Nauki Wiary.
W sumie dokument liczy 86 stron i składa się głównie z załączników analizujących przypadki kobiet, które od czasów starożytnych po współczesność są wzorem "dobrze pojmowanego autorytetu".
Watykańskie biuro prasowe podkreśliło, że publikacja raportu wpisuje się w pragnienie Leona XIV, by wyniki prac poszczególnych grup były transparentne.
Źródło: Vatican News