Watykan ogłosił harmonogram na Wielkanoc. Papież wprowadził zmiany

Watykan ogłosił harmonogram uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Największe zmiany nastąpią w Wielki Czwartek. Papież Leon XIV postanowił w tym dniu powrócić do tradycji.

Duchowny w białych szatach liturgicznych siedzi na złotym fotelu, trzyma kartkę papieru i przemawia do mikrofonu, w tle świeca i kwiaty.
Papież Leon XIV zadecydował. Liturgia Wieczerzy Pańskiej ponownie na LateranieALBERTO PIZZOLIAFP

  • Papież Leon XIV odprawi Mszę Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Laterańskiej w Wielki Czwartek.
  • Opublikowano zaktualizowany program liturgii papieskich do Wielkanocy, obejmujący m.in. uroczystości Wielkiego Tygodnia.
  • Papież wznowi duszpasterskie wizyty w parafiach rzymskich i weźmie udział w wielkopostnych rekolekcjach.
Liturgia Wieczerzy Pańskiej odbywa się w Wielki Czwartek. To właśnie tego dnia popołudniu papież Leon XIV odprawi Mszę Wieczerzy Pańskiej w Bazylice św. Jana na Lateranie.

Wcześniej tego samego dnia Leon XIV wraz z kapłanami rzymskiej diecezji odprawi Mszę św. Krzyżma.

Wielki Tydzień. Liturgia Wieczerzy Pańskiej ponownie na Lateranie

W uaktualnionym programie liturgii z udziałem papieża, opublikowanym przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych, czytamy także o innych wydarzeniach zaplanowanych na Wielki Tydzień. W Niedzielę Palmową Ojciec Święty będzie przewodniczył liturgii na Placu św. Piotra.

W Wielki Piątek o godz. 17 papież weźmie udział w udział w Liturgii Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra. Jeszcze później, bo o godz. 21:15 pojawi się na Drodze Krzyżowej w Koloseum.

    W Wielką Sobotę o godz. 21 papież Leon będzie przewodniczył liturgii Wigilii Paschalnej w Bazylice św. Piotra. W niedzielę wielkanocną o poranku odprawi z kolei mszę na Placu św. Piotra. W południe z balkonu Bazyliki Watykańskiej udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

    Leon XIV będzie wizytował w parafiach. W planach także rekolekcje

    Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych poinformował także o planach papieża na obecny miesiąc. 15 lutego Ojciec Święty wznowi wizyty duszpasterskie w parafiach rzymskiej diecezji.

    Na najbliższe tygodnie zaplanowano pięć takich wizyt. Pierwsza z nich będzie miała miejsce w Ostia Lido.

    W Środę Popielcową, przypadającą na 18 lutego, papież Leon uda się na Awentyn i tam weźmie udział w procesji pokutnej z Kościoła św. Anzelma do Bazyliki św. Sabiny, która jest pierwszym kościołem stacyjnym w Rzymie.

    Od 22 do 27 lutego odbędą się z kolei rekolekcje wielkopostne dla Papieża i Kurii Rzymskiej, które będą miały miejsce w Pałacu Apostolskim.

    Źródło: Vatican News

