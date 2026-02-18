Watykan mówi "nie" Trumpowi. "Są punkty, które budzą pewne wątpliwości"

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Stolica Apostolska nie będzie uczestniczyć w Radzie Pokoju - poinformował kard. Pietro Parolin. Hierarcha przekazał, że w inicjatywie "są punkty, które budzą pewne wątpliwości".

Starszy mężczyzna w białym stroju duchownym przemawia do zgromadzonych, trzymając kartkę z tekstem za przezroczystą mównicą i stojąc przed mikrofonem, na tle ciemnego tła.
Watykan nie weźmie udziału w Radzie PokojuVATICAN MEDIA HANDOUTPAP

W skrócie

  • Watykan nie weźmie udziału w Radzie Pokoju, podkreślając swoją szczególną naturę państwa.
  • Kard. Pietro Parolin wskazał na wątpliwości dotyczące tej inicjatywy oraz pesymizm w sprawie Ukrainy.
  • Włochy będą uczestniczyć w spotkaniu Rady Pokoju jako obserwator, a Polskę reprezentować będzie Marcin Przydacz.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kard. Pietro Parolin o decyzji Watykanu poinformował na marginesie spotkania z włoskim rządem z okazji rocznicy podpisania Paktów Laterańskich. Obecni na nim byli prezydent Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni.

Watykan nie weźmie udziału w Radzie Pokoju. Stolica Apostolska wyjaśnia

Watykański Sekretarz Stanu przekazał, że Stolica Apostolska "nie będzie uczestniczyć w Radzie Pokoju ze względu na swoją szczególną naturę, która nie jest taka jak w przypadku innych państw".

Kardynał zauważył, że "są punkty, które budzą pewne wątpliwości". - Istnieją kwestie krytyczne, które wymagałyby wyjaśnienia - dodał. Zdaniem duchownego, to Organizacja Narodów Zjednoczonych jest powołana do pełnienia roli lidera w kwestii sytuacji kryzysowych na świecie.

- To jeden z punktów, na które kładliśmy nacisk - powiedział kard. Parolin, cytowany przez Vatican News.

Zobacz również:

Watykan. Papież Leon XIV być może uda się w podróż do Monako
Religia

Zaskakujący komunikat Watykanu. Papież nigdy jeszcze nie był w tym kraju

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Nawiązując do zbliżającej się czwartej rocznicy pełnoskalowej agresji Rosji purpurat powiedział, że "w sprawie Ukrainy panuje duży pesymizm".

    - Z obu stron nie widać realnych postępów w kierunku pokoju i tragiczne jest to, że po czterech latach wciąż znajdujemy się w tym samym punkcie. Ma się nadzieję, że te dialogi przyniosą jakiś postęp, ale wydaje się, że nie ma wielu powodów do nadziei ani oczekiwań - dodał.

    Inauguracja Rady Pokoju. Włochy wezmą udział jako obserwator

    Rada Pokoju została oficjalnie powołana 23 stycznia. Do grona państw założycieli oprócz USA należą: Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bułgaria, Węgry, Indonezja, Jordania, Kazachstan, Kosowo, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paragwaj, Katar, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Uzbekistan.

    Większą ostrożnością w stosunku do nowej inicjatywy wykazały się natomiast globalne potęgi oraz tradycyjni zachodni sojusznicy Stanów Zjednoczonych. To ze względu na obawę, iż Rada Pokoju może próbować rozwiązywać inne konflikty na świecie, a tym samym konkurować z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

    Szef włoskiego MSZ Antonio Tajani poinformował, że Włochy wezmą udział w czwartkowym spotkaniu Rady Pokoju w Waszyngtonie jako obserwator.

    Wcześniej premier Giorgia Meloni wyjaśniła, że Włochy nie mogą przystąpić do Rady Pokoju w obecnym kształcie, bo nie pozwala na to konstytucja.

    Kwestia zaproszenia Polski do Rady Pokoju była jednym z głównych tematów zwołanej przez prezydenta RBN, która odbyła się w ubiegłą środę.

    Zaproszenie Polski do Rady Pokoju

    Wcześniej, przed posiedzeniem Rady Ministrów, premier Donald Tusk powiedział, że rząd nie przewiduje w obecnych okolicznościach i warunkach uczestnictwa w Radzie Pokoju.

    We wtorek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że na spotkaniu w Waszyngtonie inaugurującym Radę Pokoju prezydenta Karola Nawrockiego będzie reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

    Zobacz również:

    Włodzimierz Czarzasty pochwalił prezydenta Karola Nawrockiego
    Polska

    Czarzasty chwali decyzję Nawrockiego. "Dobrze wybrał"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    "Nie umieją w demokrację". Pełczyńska-Nałęcz o odejściach z Polski 2050Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze