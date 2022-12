Następnie Franciszek udał się do rezydencji emerytowanego papieża, by go odwiedzić.

Jak nieoficjalnie ustaliły "Wydarzenia", odwiedziny Ojca Świętego mogły mieć związek z udzielaniem ostatniego namaszczenia choremu.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni w oświadczeniu przekazanym w środę watykanistom poinformował, że w ostatnich godzinach doszło do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta XVI, co wyjaśnił jego zaawansowanym wiekiem. Ponadto napisał, że sytuacja jest pod kontrolą, a nad emerytowanym papieżem czuwają lekarze.

Benedykt XVI urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Niemczech. Został wybrany na głowę Kościoła katolickiego 19 kwietnia 2005 roku, a następnie sprawował tę funkcję do 28 lutego 2013 roku.

Jako pierwszy papież od 600 lat zrzekł się wtedy godności ze względu na swój pogarszający się stan zdrowia.