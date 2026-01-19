Wątpliwości wokół katastrofy na kolei w Hiszpanii. "Okoliczności są dziwne"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

"Dziwne i trudne do wyjaśnienia" jest niedzielne zderzenie pociągów - stwierdził hiszpański minister transportu. Podobnie uważa również prezes jednego z przewoźników. Agencja Reutera dotarła natomiast do listu związku zawodowego maszynistów, w którym alarmowano o złym stanie technicznym szlaku w miejscu katastrofy. Decydenci mieli jednak nic z tym nie zrobić. Premier rządu w Madrycie wprowadził w kraju trzydniową żałobę.

Funkcjonariusze w białych kombinezonach kryminalistycznych analizują miejsce zdarzenia na torach kolejowych, obok nich oznaczone są dowody numerowane żółtymi znacznikami, a w tle stoi radiowóz.
W Hiszpanii doszło do tragicznego wypadku kolejowegoEPA/GUARDIA CIVIL HANDOUTPAP/EPA

W skrócie

  • W miejscowości Adamuz w Hiszpanii doszło do zderzenia dwóch pociągów, w wyniku którego zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
  • Śledztwo wykazało, że zarówno pociąg, jak i tor były w dobrym stanie technicznym, a prędkość nie została przekroczona.
  • Związek zawodowy maszynistów alarmował wcześniej o złym stanie torów, jednak nie podjęto działań.
Tragiczny wypadek, do którego doszło w niedzielę wieczorem w Hiszpanii, wzbudza duże wątpliwości. W miejscowości Adamuz pociąg należący do przewoźnika Iryo wypadł z torów i wpadł na sąsiedni tor, gdzie zderzył się z pociągiem należącym do przewoźnika Renfe. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

- Ludzka pomyłka jest praktycznie wykluczona. Jeśli maszynista podejmuje błędną decyzję, sam system ją koryguje - stwierdził prezes Renfe Álvaro Fernández Heredia. - Okoliczności tego wypadku są dziwne - dodał.

Podobną opinię wyraził również minister transportu Óscar Puente, który uznał wypadek za "dziwny i trudny do wyjaśnienia".

Katastrofa kolejowa w Hiszpani. Pociąg niedawno przeszedł przegląd

Hiszpańskie media informują, że pociąg należący do przewoźnika Iryo niedawno przeszedł przegląd techniczny. Zakończył się on cztery dni temu - 15 stycznia. Pociąg nie był również stary, został wyprodukowany w 2022 roku.

Hiszpania. Katastrofa w Adamuz. Donald Tusk: Szczere kondolencje
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Jest głos Donalda Tuska

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Dodatkowo hiszpański minister transportu poinformował, że odcinek trasy, na którym doszło do tragicznego wypadku, przeszedł modernizację w maju ubiegłego roku. Dodatkowo do wykolejenia składu doszło na prostym odcinku trasy, a śledczy ustalili, że żaden z pociągów nie przekroczył dopuszczalnej prędkości.

    Reuters poinformował, że dotarł do listu sporządzonego przez związek zawodowy maszynistów, w którym stwierdzono, iż maszyniści wielokrotnie zgłaszali, że tory w miejscu wypadku były w złym stanie technicznym, jednak nic z tym nie zrobiono.

    Katastrofa kolejowa. Wśród poszkodowanych nie ma Polaków

    W związku z wypadkiem premier Hiszpanii Pedro Sanchez odwołał swój wyjazd na rozpoczynające się w poniedziałek Forum Ekonomiczne w Davos. Sanchez miał się tam spotkać m.in. z Donaldem Trumpem i prezydentem Argentyny Javierem Milei. Szef rządu ogłosił również trzydniową żałobę na terenie całego kraju.

    Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór poinformował, że "na tę chwilę nie mamy informacji, aby w tragedii w Hiszpanii ucierpieli nasi obywatele". - Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalnymi służbami ratowniczymi - dodał.

    Hiszpania. Wykolejenie pociągów. Są ofiary śmiertelne
    Katastrofa kolejowa w Hiszpanii, wykoleiły się dwa pociągi. Są ofiary

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
