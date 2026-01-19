W skrócie W miejscowości Adamuz w Hiszpanii doszło do zderzenia dwóch pociągów, w wyniku którego zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Śledztwo wykazało, że zarówno pociąg, jak i tor były w dobrym stanie technicznym, a prędkość nie została przekroczona.

Związek zawodowy maszynistów alarmował wcześniej o złym stanie torów, jednak nie podjęto działań.

Tragiczny wypadek, do którego doszło w niedzielę wieczorem w Hiszpanii, wzbudza duże wątpliwości. W miejscowości Adamuz pociąg należący do przewoźnika Iryo wypadł z torów i wpadł na sąsiedni tor, gdzie zderzył się z pociągiem należącym do przewoźnika Renfe. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

- Ludzka pomyłka jest praktycznie wykluczona. Jeśli maszynista podejmuje błędną decyzję, sam system ją koryguje - stwierdził prezes Renfe Álvaro Fernández Heredia. - Okoliczności tego wypadku są dziwne - dodał.

Podobną opinię wyraził również minister transportu Óscar Puente, który uznał wypadek za "dziwny i trudny do wyjaśnienia".

Katastrofa kolejowa w Hiszpani. Pociąg niedawno przeszedł przegląd

Hiszpańskie media informują, że pociąg należący do przewoźnika Iryo niedawno przeszedł przegląd techniczny. Zakończył się on cztery dni temu - 15 stycznia. Pociąg nie był również stary, został wyprodukowany w 2022 roku.

Dodatkowo hiszpański minister transportu poinformował, że odcinek trasy, na którym doszło do tragicznego wypadku, przeszedł modernizację w maju ubiegłego roku. Dodatkowo do wykolejenia składu doszło na prostym odcinku trasy, a śledczy ustalili, że żaden z pociągów nie przekroczył dopuszczalnej prędkości.

Reuters poinformował, że dotarł do listu sporządzonego przez związek zawodowy maszynistów, w którym stwierdzono, iż maszyniści wielokrotnie zgłaszali, że tory w miejscu wypadku były w złym stanie technicznym, jednak nic z tym nie zrobiono.

Katastrofa kolejowa. Wśród poszkodowanych nie ma Polaków

W związku z wypadkiem premier Hiszpanii Pedro Sanchez odwołał swój wyjazd na rozpoczynające się w poniedziałek Forum Ekonomiczne w Davos. Sanchez miał się tam spotkać m.in. z Donaldem Trumpem i prezydentem Argentyny Javierem Milei. Szef rządu ogłosił również trzydniową żałobę na terenie całego kraju.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór poinformował, że "na tę chwilę nie mamy informacji, aby w tragedii w Hiszpanii ucierpieli nasi obywatele". - Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalnymi służbami ratowniczymi - dodał.

