W skrócie Donald Trump uznał, że Kuba znajduje się w kryzysie i nie spodziewa się eskalacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.

Prezydent USA pochwalił prokuratora za postawienie zarzutów Raulowi Castro i zapewnił, że administracja amerykańska skupia się na sytuacji na Kubie.

Todd Blanche ogłosił akt oskarżenia wobec Raula Castro i pięciu kubańskich pilotów wojskowych za zestrzelenie dwóch samolotów organizacji Brothers to the Rescue w 1996 roku.

- Mamy mnóstwo ludzi na Kubie. Mamy tam CIA. (Sekretarz stanu - red.) Marco Rubio stamtąd pochodzi, więc mamy duże doświadczenie. Zamierzamy pomóc Kubańczykom. Wyzwalamy Kubę - powiedział dziennikarzom w środę prezydent USA Donald Trump w bazie Andrews po powrocie z Connecticut.

Pytany, czy Kubańczycy powinni spodziewać się "jakiejś eskalacji" konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, Trump odparł: - Nie, nie będzie eskalacji. Nie sądzę, żeby była potrzebna. Ten kraj się rozpada. To jest bałagan, a oni w zasadzie stracili kontrolę nad Kubą.

Prezydent USA pochwalił pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Todda Blanche'a w związku ze środowym postawieniem zarzutów Raulowi Castro i stwierdził, że amerykańska administracja ma "Kubę na uwadze".

- To był bardzo ważny moment dla ludzi - nie tylko kubańskich Amerykanów, ale ludzi, którzy przybyli z Kuby, którzy chcą wrócić na Kubę, zobaczyć swoją rodzinę - mówił Trump.

Wcześniej w środę deklarował, że jako prezydent "nie będzie tolerował" istnienia w sąsiedztwie Ameryki reżimu dającego schronienie wrogim siłom i "nie spocznie", aż się to zmieni.

Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy należy spodziewać się pojmania Castro przez siły USA tak, jak miało to miejsce w przypadku byłego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, którego amerykańskie władze również powiązały z operacjami przeciwko państwom regionu.

Todd Blanche ogłosił w środę akt oskarżenia wobec 94-letniego Raula Castro, brata zmarłego w 2016 r. lidera rewolucji kubańskiej Fidela Castro. Zarzuty dotyczą spisku w celu zabójstwa obywateli USA, morderstwa oraz zniszczenia statku powietrznego. Wraz z Castro oskarżonych zostało pięciu kubańskich pilotów wojskowych.

W sprawie chodzi o zestrzelenie w lutym 1996 r. dwóch niewielkich samolotów należących do Brothers to the Rescue - organizacji kubańskich emigrantów z Miami, która prowadziła loty poszukiwawcze nad Cieśniną Florydzką w celu lokalizowania uchodźców płynących tratwami z Kuby. Kubańskie myśliwce zestrzeliły maszyny nad wodami międzynarodowymi, w wyniku czego zginęło czterech członków organizacji. Raul Castro stał wówczas na czele kubańskich sił zbrojnych.





