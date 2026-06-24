Waszyngton łagodzi sankcje. Z listy usunięto kilku obywateli Rosji

W skrócie Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych usunął z list sankcyjnych siedmiu obywateli Rosji, dwa statki oraz dwie firmy związane z sankcjami przeciwko Moskwie.

Na liście osób wykreślonych znalazł się Iwan Potanin oraz członkowie zarządów rosyjskich banków i spółek, a także dwa statki i dwie tureckie firmy.

Urząd do spraw Kontroli Aktywów Zagranicznych nie podał powodu usunięcia nazwisk i podmiotów z listy sankcyjnej.

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Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych poinformował w środę o usunięciu siedmiu obywateli Rosji, dwóch statków i dwóch firm z list związanych z sankcjami przeciwko Rosji.

Wśród nazwisk usuniętych z listy Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) znalazł się m.in. Iwan Potanin, syn oligarchy Władimira Potanina, szefa koncernu Norilsk Nikiel, a także członkowie zarządów rosyjskich banków Otkrytie, Sowkombanku i Nowikombanku.

USA. Z listy wykreślono dwa statki i dwie tureckie spółki

Dodatkowo z listy wykreślono dwa statki związane z Państwową Spółką Leasingu Transportowego (GLTK) oraz dwie tureckie spółki, w tym producenta wind IDA Asansor, oskarżone o obchodzenie sankcji i zaopatrywanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Do środowych wykreśleń doszło dzień po tym, gdy z listy zdjęto trzech innych Rosjan: członkinię zarządu Gazprombanku Natalię Puzyrnikową oraz członków zarządu moskiewskiej spółki Siernia.

Puzinkowa - według władz Stanów Zjednoczonych - miała być centrum sieci zaopatrzeniowej, działającej na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych, której zadaniem było ukrywanie końcowych użytkowników wojskowych i wywiadowczych pozyskujących krytyczne zachodnie technologie.

USA nie podały uzasadnienia decyzji. Wcześniej Bessent ogłosił "modernizację" sankcji

OFAC nie podał uzasadnienia tych decyzji, a rzecznik resortu nie odpowiedział dotąd na pytania Polskiej Agencji Prasowej. Działania te wpisują się w szerszy trend usuwania pozycji z listy sankcji na Rosję.

W części przypadków był to efekt udanych odwołań objętych sankcjami Rosjan lub skarg sądowych. W kwietniu w ten sposób sankcje zdjęto z Michaiła Zadornowa, byłego ministra finansów Rosji i prezesa banku Otkrytie.

Przypomnijmy, że w maju sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił "modernizację" amerykańskich sankcji, w wyniku której z list usunięto kilkanaście nazwisk przedstawicieli rosyjskich elit, w tym członków Dumy Państwowej (izby niższej parlamentu), którzy zmarli lub zginęli w latach po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.





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