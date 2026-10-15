W skrócie Donald Trump poinformował podczas wiecu w Montanie o planach utworzenia "superpoligonu" do testowania najnowszych technologii wojskowych, w tym broni hipersonicznej i systemów walki elektronicznej.

Prezydent USA podczas kampanii poparł Aarona Flinta w wyborach do Kongresu oraz podkreślił znaczenie utrzymania przewagi militarnej przez amerykańską armię.

W swoich wystąpieniach Trump bronił prawa do posiadania broni, ostrzegał przed działaniami przeciwników politycznych oraz krytycznie odniósł się do ujawniania tajnych informacji wojskowych.

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Donald Trump angażuje się w kampanię przed listopadowymi wyborami do Kongresu. W środę wystąpił na wiecach w dwóch stanach - Arizonie i Montanie. Podczas swoich przemówień polityk powtórzył m.in. swoją wcześniejszą obietnicę, która zakłada wypłatę 5 tys. dolarów każdego dorosłemu obywatelowi, jeśli republikanie wygrają wybory połówkowe.

Podczas spotkania z wyborcami w Majestic Valley Arena w Kalispell w Montanie ujawnił plany powstania obiektu wojskowego.

Trump o "superpoligonie": Armia amerykańska będzie miała najwyższą władzę

- Z przyjemnością informuję i ogłaszam, że właśnie tutaj, w Montanie, Departament Wojny zamierza otworzyć nowy superpoligon, gdzie będą testowane zaawansowane rodzaje broni i technologii, w tym potencjalnie broń autonomiczna oraz technologia walki kosmicznej i elektronicznej, naddźwiękowa i hipersoniczna (uzbrojenie zdolne do lotu z prędkością minimum 5 Mach, czyli ponad 6 tys. km/h - red.) - powiedział.

- Montana pomoże zagwarantować, że armia amerykańska zawsze będzie miała najwyższą władzę - podkreślił Trump.

Prezydent, prowadząc kampanię w liczącym ok. 30 tys. mieszkańców Kalispell, udziela poparcia republikaninowi Aaronowi Flintowi, który zmierzy się z demokratą Samem Forstagiem w wyścigu o 1. okręg wyborczy w Montanie.

Jak zauważa agencja Reutera, w stanie odwiedzonym przez Trumpa znajduje się Spaceport & Test Range oraz powiązany z nim Limestone Hills Innovation & Test Campus, publiczno-prywatna inicjatywa w dziedzinie lotnictwa i obronności, która promuje tworzenie obiektów testowych oraz infrastruktury do zastosowań komercyjnych, cywilnych i wojskowych. Trump nie ujawnił, czy nowa inicjatywa Pentagonu będzie powiązana z tym projektem.

Niektórzy planiści wojskowi postrzegają technologie wymienione przez Trumpa jako kluczowe dla przyszłości wojen. Eksperci zwracają uwagę, że wykorzystanie dronów i platform opartych na sztucznej inteligencji generuje mniejsze koszty i minimalizuje ryzyko dla personelu wojskowego. Trump promował już obronę przestrzeni kosmicznej, tworząc w 2019 roku Siły Kosmiczne jako odrębny rodzaj sił zbrojnych.

Trump ostrzega przed przeciwnikami. "Odbiorą wam prawo do posiadania broni"

W trakcie wystąpienia polityk bronił też prawa do posiadania broni ostrzegając wyborców, że jego polityczni przeciwnicy będą chcieli ich tego pozbawić.

- Jeśli wygrają komuniści z Partii Demokratycznej, odbiorą wam broń. Wiecie, kto by tego oczekiwał? Niektóre dzikie zwierzęta, które tu macie, lubią was zjadać. Zwierzęta bardzo by przybrały na wadze - powiedział.

Podczas wiecu w Arizonie prezydent przekonywał z kolei swoich zwolenników, że wojna z Iranem wkrótce się zakończy, a ceny paliwa spadną. W odniesieniu do ubiegłorocznych ataków na ten kraj skrytykował też osoby ujawniające tajne informacje wojskowe.

- Ktoś to ujawnił, jakiś podły typ (...). Do końca życia powinni siedzieć w więzieniu. Moim zdaniem osoby ujawniające tajne informacje powinny być rozstrzeliwane. Dawniej rozstrzeliwaliśmy tych, którzy ujawniali tajemnice - oświadczył.

- Jeśli zagłosujecie na republikanów, wasza ukochana druga poprawka (do konstytucji USA - red.) nie będzie w żaden sposób naruszana - powiedział Trump. Wspomniana przez niego poprawka głosi, że "nie wolno ograniczać praw ludu do posiadania i noszenia broni, gdyż bezpieczeństwo wolnego stanu wymaga dobrze wyszkolonej milicji".

- Każdy wyborca tutaj w Montanie i w całym kraju musi wiedzieć, że druga poprawka, która jest kwestionowana, jest również w pełni chroniona przeze mnie i moich przyjaciół, którzy jadą ze mną do Waszyngtonu - podkreślił Trump.

Źródła: Reuters, newsweek.com



