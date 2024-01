Zdaniem Moskwy wsparcie USA dla izraelskiej inwazji na Gazę zaszkodziło pozycji Waszyngtonu w wielu częściach świata . Splot wydarzeń miał spowodować wzrost optymizmu na Kremlu co do geopolitycznej pozycji Rosji.

Rosyjscy miliarderzy sprzeciwiali się wojnie. Teraz zmieniają zdanie

Rosja zerwała więzi z Izraelem

Wysoki rangą unijny urzędnik ds. bezpieczeństwa stwierdził, że Rosjanie "przeszli przez Rubikon, a Zachód nie" . - Zachód chce wrócić do normalnego funkcjonowania. Ale Rosjanie zrozumieli, że to niemożliwe i próbują zbudować nowy porządek świata - dodał.

Rosja w obliczu sankcji. Generał: Ryzyko porażki Zachodu rośnie

- Jeśli chodzi o ukrytą potęgę militarną i gospodarczą, to absolutnie absurdalne jest to, że Zachód stał się zakładnikiem czegoś tak stosunkowo małego jak Rosja. Putin wierzy, że jeśli wytrwa wystarczająco długo, my, słaby Zachód, odejdziemy. I może mieć rację. Byłoby to coś więcej niż tylko zawstydzające - ocenił.