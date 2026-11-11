Warszawa reaguje na doniesienia z Rosji. "Prowokacja"

W skrócie Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) twierdzi, że zatrzymała dwóch Polaków, których oskarżyła o rzekome szpiegostwo na rzecz polskich służb specjalnych.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński uznał doniesienia FSB za prowokację i dezinformację, apelując o niewpisywanie się w rosyjską propagandę.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort weryfikuje rosyjskie doniesienia oraz podkreślił, że należy zachować dużą ostrożność wobec komunikatów strony rosyjskiej.

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Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, otwiera się w nowym oknie (FSB), na którą powołuje się agencja Interfax, wydała komunikat, w którym powiadomiła o zatrzymaniu dwóch osób, które oskarża się o szpiegostwo.

"Federalna Służba Bezpieczeństwa, otwiera się w nowym oknie Federacji Rosyjskiej wykryła i zlikwidowała sieć agentów służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, działającą w obwodzie królewieckim" - przekazano w oświadczeniu.

Doniesienia Rosji ws. Polaków. Dobrzyński: Traktuję jako prowokację

Głos w sprawie zabrał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. W rozmowie z Interią przekazał, że doniesienia FSB "są weryfikowane". Jednocześnie zalecił ostrożność, jeśli chodzi o komunikaty strony rosyjskiej.

- Rosja ma obowiązek, jest umowa dwustronna, i muszą nas formalnie poinformować o zatrzymaniu polskich obywateli, jeśli to jest prawda - przekazał Interii rzecznik MSZ.

Niedługo później komentarz opublikował także rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Jako rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nie komentuję materiałów zamieszczanych w sieci przez rosyjskie służby" - napisał.

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Dobrzyński przestrzegł także: "W dniu Narodowego Święta Niepodległości traktuję je szczególnie jako kolejną prowokację i dezinformację. Apeluję o niepowielanie wrogiej narracji i niewpisywanie się w rosyjską propagandę".

Rosja. FSB: Zatrzymano dwóch Polaków, oskarża się ich o szpiegostwo

Jak czytamy, aresztowani mieli być agentami Służby Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce, otwiera się w nowym oknie. FSB twierdzi, iż osoby te rzekomo miały "zbierać i przekazywać informacje o obiektach rosyjskiego Ministerstwa Obrony oraz o sytuacji społeczno-gospodarczej".

W komunikacie przekazano też, że wobec wymienionych Polaków wydział śledczy FSB w obwodzie królewieckim "wszczął postępowania karne w sprawie przestępstwa określonego w art. 276 (szpiegostwo) Kodeksu Karnego Rosji".

"Na mocy postanowienia sądu wobec zatrzymanych zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu" - dodano.

Co więcej, zdaniem FSB, siedmiu obywatelom Polski wydano ostrzeżenia i "odmówiono wjazdu do Rosji ze względu na ich kontakty z polskimi służbami bezpieczeństwa". Podobne środki miały zostać zastosowane wobec trzech Rosjan - tych oskarża się o współpracę z obcym wywiadem.



