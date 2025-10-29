"Wariactwo i małostkowość". Łukaszenka reaguje na decyzję Litwy
Alaksandr Łukaszenka skrytykował decyzję Litwy o zamknięciu granicy z Białorusią, nazywając ją "wariactwem". - Nawet jak na tak mały kraj, jak Litwa, to przejaw małostkowości - stwierdził białoruski przywódca. Litwa zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Białorusią w reakcji na liczne naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez balony.
W skrócie
- Litwa zdecydowała o zamknięciu granicy z Białorusią po licznych naruszeniach litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne.
- Alaksandr Łukaszenka określił tę decyzję jako absurdalną i wyraził swoje oburzenie, sugerując małostkowość władz litewskich.
- Premier Litwy nazwała incydenty atakiem hybrydowym i zapowiedziała zaostrzenie kar za przemyt.
We wtorek władze Litwy ogłosiły tymczasowe zamknięcie granicy z Białorusią po serii naruszeń litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne.
Łukaszenka reaguje na ruch Litwy: Wariactwo
Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Litwy, tylko w niedzielę wieczorem wykryto 66 obiektów nadciągających z kierunku białoruskiego.
Alaksandr Łukaszenka potępił tę decyzję, określając ją jako "absurdalną" i "wariactwo" - donosi białoruska państwowa agencja prasowa.
- Nawet jak na tak mały kraj, jak Litwa, to przejaw małostkowości - powiedział. - Nie mówimy tu o żadnym nadzwyczajnym przemycie - dodał. Z kolei białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło działania Litwy jako "prowokację".
Litwa zamyka granicę z Białorusią. Premier: Atak hybrydowy
Premier Litwy Inga Ruginienė powiedziała w poniedziałek, że balony, używane do przemytu papierosów, były "atakiem hybrydowym" i zapowiedziała podjęcie "najsurowszych środków", w tym ich zestrzelenie.
- Dzisiaj zdecydowaliśmy się podjąć najsurowsze środki, nie ma innego wyjścia - powiedziała Ruginiene na konferencji prasowej, dodając, że jej rząd może również dyskutować o powołaniu się na konsultacje NATO w sprawie bezpieczeństwa na podstawie artykułu 4.
Premier dodała, że w środę rząd przedstawi projekt nowelizacji kodeksu karnego, który wprowadzi karę pozbawienia wolności za przemyt. - Jeśli wcześniej mówiliśmy o karach pieniężnych, to teraz rozważamy także więzienie - wyjaśniła.
Granica litewsko-białoruska o długości ok. 680 kilometrów pozostanie zamknięta co najmniej do środy, kiedy rząd podejmie decyzję o ewentualnym przedłużeniu ograniczeń.
