"Wariactwo i małostkowość". Łukaszenka reaguje na decyzję Litwy

Monika Bortnowska

Monika Bortnowska

Alaksandr Łukaszenka skrytykował decyzję Litwy o zamknięciu granicy z Białorusią, nazywając ją "wariactwem". - Nawet jak na tak mały kraj, jak Litwa, to przejaw małostkowości - stwierdził białoruski przywódca. Litwa zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Białorusią w reakcji na liczne naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez balony.

Alaksandr Łukaszenka odpowiedział na decyzję Litwy o tymczasowym zamknięciu granicy z Białorusią
Alaksandr Łukaszenka odpowiedział na decyzję Litwy o tymczasowym zamknięciu granicy z BiałorusiąGAVRIIL GRIGOROV / POOLAFP

W skrócie

  • Litwa zdecydowała o zamknięciu granicy z Białorusią po licznych naruszeniach litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne.
  • Alaksandr Łukaszenka określił tę decyzję jako absurdalną i wyraził swoje oburzenie, sugerując małostkowość władz litewskich.
  • Premier Litwy nazwała incydenty atakiem hybrydowym i zapowiedziała zaostrzenie kar za przemyt.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek władze Litwy ogłosiły tymczasowe zamknięcie granicy z Białorusią po serii naruszeń litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne.

Łukaszenka reaguje na ruch Litwy: Wariactwo

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Litwy, tylko w niedzielę wieczorem wykryto 66 obiektów nadciągających z kierunku białoruskiego.

Alaksandr Łukaszenka potępił tę decyzję, określając ją jako "absurdalną" i "wariactwo" - donosi białoruska państwowa agencja prasowa.

- Nawet jak na tak mały kraj, jak Litwa, to przejaw małostkowości - powiedział. - Nie mówimy tu o żadnym nadzwyczajnym przemycie - dodał. Z kolei białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło działania Litwy jako "prowokację".

Zobacz również:

Alaksandr Łukaszenka
Świat

"Co się stało na waszej granicy?". Łukaszenka żali się na Polskę

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Litwa zamyka granicę z Białorusią. Premier: Atak hybrydowy

    Premier Litwy Inga Ruginienė powiedziała w poniedziałek, że balony, używane do przemytu papierosów, były "atakiem hybrydowym" i zapowiedziała podjęcie "najsurowszych środków", w tym ich zestrzelenie.

    - Dzisiaj zdecydowaliśmy się podjąć najsurowsze środki, nie ma innego wyjścia - powiedziała Ruginiene na konferencji prasowej, dodając, że jej rząd może również dyskutować o powołaniu się na konsultacje NATO w sprawie bezpieczeństwa na podstawie artykułu 4.

    Premier dodała, że w środę rząd przedstawi projekt nowelizacji kodeksu karnego, który wprowadzi karę pozbawienia wolności za przemyt. - Jeśli wcześniej mówiliśmy o karach pieniężnych, to teraz rozważamy także więzienie - wyjaśniła.

    Granica litewsko-białoruska o długości ok. 680 kilometrów pozostanie zamknięta co najmniej do środy, kiedy rząd podejmie decyzję o ewentualnym przedłużeniu ograniczeń.

    Źródła: Politico, BelTA

    Zobacz również:

    Litwa zamyka przejścia graniczne z Białorusią
    Świat

    Litwa zamyka przejścia graniczne z Białorusią. "Atak hybrydowy"

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    Trzaskowski w "Graffiti": Partia Razem kompletnie nic nie rozumie z samorządnościPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze