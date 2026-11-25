Ciało mężczyzny w poniedziałek odnalazł jego 46-letni siostrzeniec. Mężczyźni regularnie polowali w tamtejszych lasach - spędzali kilka dni w chacie, po czym wyruszali osobno do lasu. Kiedy starszy z myśliwych nie wrócił na noc do schronienia, siostrzeniec wyruszył na poszukiwania z samego rana, zabierając ze sobą psa. Kiedy odnalazł ciało, powiadomił miejscową policję.

Natknął się na zwierzę przy legowisku. Zdołał przejść 300 metrów

Wszystko wydarzyło się w lesie w okolicach wsi Malinovka w rejonie tarskim. Starszy z myśliwych "miał licencję na polowanie na lisy polarne. Wraz z siostrzeńcem przyjechali specjalnie po to zwierzę" - podała agencja RIA.

Na miejsce udali się policjanci, którzy skontrolowali okolicę. Około 300 metrów od ciała myśliwego znaleźli jego karabin oraz legowiska niedźwiedzia brunatnego. W środku tego legowiska natknęli się na zwierzę, które również nie żyło.

Wiele wskazuje jednak na to, że starszy z mężczyzn podczas polowania znalazł się w niewłaściwym miejscu i czasie - natknął się na niedźwiedzia w pobliżu schronienia zwierzęcia.

"Prawdopodobnie niedźwiedź zaatakował myśliwego w pobliżu legowiska. (67-latkowi - red.) udało się strzelić i ciężko ranny próbował odejść - przeszedł 300 metrów, po czym zmarł" - sugerują śledczy z omskiego komitetu śledczego, cytowani przez gazetę "Komsomolskoja Prawda".

Dokładne okoliczności śmierci myśliwego cały czas są ustalane. Zdarzenie jest o tyle zaskakujące, że drapieżnik teoretycznie powinien już zapaść w sen zimowy. Mężczyzna jest kolejną ofiarą zwierząt tego gatunku.

To mogło być przypadkowe spotkanie. Wskazówką amunicja

Tegoroczna jesień okazała się wyjątkowo ciepła, również w Rosji. Możliwe więc, że niedźwiedzie później niż zwykle zapadają w zimowy sen i tak mogło być również w tym przypadku.

Nie można jednak wykluczyć, że zwierzę już spało w swojej norze i zostało wybudzone przez znajdującego się w okolicy człowieka. O tym, że spotkanie było przypadkowe może rodzaj amunicji, jaką posługiwał się 67-latek.

Według nieoficjalnych i jeszcze niepotwierdzonych przez "KP" informacji, myśliwy używał nabojów, które były przeznaczone na mniejszą zwierzynę, a nie na niedźwiedzie. Jeśli istotnie tak było, mężczyzna mógł nie mieć czasu na ich wymianę, kiedy natknął się na drapieżnika.

Choć różni się od wcześniejszych, ten przypadek jeszcze zwiększa i tak już bardzo wysoki bilans śmiertelnych ataków niedźwiedzi na Rosjan. Według danych podawanych przez serwis Izwiestia w 2026 roku do 10 października zginęły w ten sposób 33 osoby, a ta statystyka nie uwzględniała jeszcze ostatniego ataku.

Najnowszy atak jest tym bardziej niespodziewany, że w omskich lasach - w przeciwieństwie do reszty kraju - populacja niedźwiedzi brunatnych wyraźnie spadła. W ostatnim miesiącu nie obserwowano też tych zwierząt w pobliżu ludzkich siedzib.

W reszcie Rosji jednak niedźwiedzi brunatnych jest coraz więcej. Według oficjalnych wyliczeń może ona wynosić około 308 tys., czyli ponad dwa razy więcej niż w 1990 roku.

Źródło: RIA, "Komsomolskoja Prawda", Izwiestia

-----