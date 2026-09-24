Walizka z monetami wartymi miliony w rowie. Jest polski wątek

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Walizkę z ponad 400 rzadkimi monetami o wartości niemal ośmiu milionów koron znaleziono w rowie przy autostradzie D8 w pobliżu Lovosic w Czechach. Na znalezisko natrafili robotnicy drogowi podczas koszenia trawy. Policja ustaliła, że monety zostały skradzione francuskiemu kolekcjonerowi, a sprawcy odjechali samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi.

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Czeski radiowóz, obok monety
Czechy. Walizka z monetami kolekcjonerskimi znaleziona przy autostradzie (zdj. ilustracyjne)Bartlomiej Magierowski/ East News ; Emmanuele Contini / Contributor/ Getty Imagesmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Walizka z ponad 400 rzadkimi monetami o dużej wartości została znaleziona w rowie przy autostradzie D8 w Czechach przez pracowników drogowych.
  • Monety pochodziły z kradzieży, której ofiarą był francuski kolekcjoner uczestniczący w targach w Pradze, a sprawcy odjechali samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi.
  • Ekspert numizmatyczny podkreślił, że historyczne monety są stosunkowo łatwe do zidentyfikowania, co utrudnia ich sprzedaż, a policja kontynuuje poszukiwania sprawców.
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Pracownicy drogowi kilka dni temu zauważyli walizkę leżącą w rowie przy autostradzie D8. Zgłosili znalezisko policji, a funkcjonariusze szybko ustalili, że jej zawartość może mieć związek z przestępstwem.

W środku znajdowało się ponad 400 rzadkich monet kolekcjonerskich. Ich łączną wartość oszacowano na prawie osiem milionów koron (około 1 434 496 zł - red). - Te monety pochodzą z działalności przestępczej, a mianowicie z kradzieży - powiedział CNN Prima News rzecznik praskiej policji Richard Hrdina.

Czechy. Francuski kolekcjoner stracił walizkę podczas targów w Pradze

Ofiarą kradzieży był francuski kolekcjoner. Na początku września uczestniczył wraz z żoną i kierowcą w targach kolekcjonerskich w Pradze. Po zakończeniu wydarzenia dwóch nieznanych sprawców otworzyło bagażnik jego samochodu i zabrało walizkę z monetami.

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Złodzieje odjechali następnie samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi. W pewnym momencie wyrzucili walizkę w pobliżu autostrady D8. Nie wiadomo, dlaczego zdecydowali się pozbyć cennego łupu. Policja prowadzi poszukiwania sprawców.

W pobliżu walizki znaleziono również chip lokalizacyjny. Jak wskazał w rozmowie z CNN Prima News numizmatyk Zbynek Marschalek, nawet bez takiego urządzenia sprzedaż części skradzionych monet mogłaby okazać się dla złodziei problemem.

Cenne monety w rowie przy autostradzie. "To także kawałek historii"

- Każdą monetę historyczną można namierzyć, ponieważ monety nie są w 100 procentach takie same - wyjaśnił ekspert.

Marschalek zwrócił uwagę, że monety wysokiej jakości i historyczne z czasem zyskują na wartości. Jak podkreślił, właśnie ich wyjątkowość sprawia, że są przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów. - To nie tylko kawałek metalu, to także kawałek historii - powiedział.

Policja nadal próbuje ustalić kim są sprawcy kradzieży. Funkcjonariusze wyjaśniają również okoliczności, w jakich walizka z cennymi monetami znalazła się przy autostradzie D8.

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Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


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