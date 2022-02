Dale Williams, dyrektor generalny firmy The Recolution Group z Cardiff, postanowił zafundować wakacje wszystkim swoim pracownikom.

W kwietniu na czterodniową wycieczkę na Teneryfę poleci 55 pracowników należącej go grupy firmy rekrutacyjnej Yolk Recruitment. Wysłanie ponad 50 osób na wakacje all inclusive, będzie kosztować walijską firmę ponad 100 tys. funtów.







Kilka tygodni później, 15 pracowników z innej firmy należącej do grupy, Conexus ERP, spędzi cztery dni w Barcelonie.



Wakacje mają być nagrodą dla pracowników za ich ciężką pracę w czasie pandemii koronawirusa. Dzięki zaangażowaniu pracowników, firma przetrwała trudny czas na rynku.



"Chcemy, żeby wszyscy poczuli się docenieni"

Chociaż wycieczka nie jest obowiązkowa, zainteresowanie ofertą wyraziło 99 proc. pracowników.



- Ostatnie miesiące to był naprawdę trudny czas dla całej naszej branży. Nasi pracownicy dali z siebie wszystko, więc chcieliśmy im podziękować za ostatnie dwa lata. Chcemy, żeby wszyscy poczuli się docenieni - powiedział Dale Williams.

Podkreślił, że sukces firmy był możliwy dzięki wysiłkowi całego zespołu.



- Chcemy, aby praca była miejscem, do którego ludzie chcą przychodzić, a nie miejscem, do którego muszą przychodzić - dodał.