W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które przedstawia 55-letniego kierowcę koparki. Mężczyzna z premedytacją uderzał koparką w budynek mieszkalny.

Na wideo widać także, jak przy pomocy koparki uderza w srebrny samochód, próbując go przewrócić. W trakcie zdarzenia młody mężczyzna uderzał dłonią w szybę koparki, usiłując przekonać 55-latka, by zakończył niszczenie domu i samochodu.

Według portalu "Daily Mail", po zdarzeniu, do którego doszło we wtorek, mężczyzna pojechał koparką do najbliższego McDonalda. Gdy policja przyjechała na miejsce, mężczyzna miał znajdować się na parkingu i jeść burgera.

Walia: 55-latek był pijany

Policja aresztowała 55-latka w związku ze zniszczeniem mienia i jazdą pod wpływem alkoholu.

Według świadków, w budynku znajdowała się matka, jej trzy córki oraz nastoletni siostrzeniec. Córki w wieku 26, 14 i 7 lat po tym, jak mężczyzna zaczął niszczyć ich dom, wyszły z budynku. Ich matka w tym czasie informowała o zdarzeniu policję. Widoczny na nagraniu mężczyzna, który próbował powstrzymać 55-latka, to siostrzeniec właścicielki domu.



Po zniszczeniu budynku straty zostały oszacowane na 50 tys. funtów. Policja w wydanym oświadczeniu przekazała, że mężczyzna został przesłuchany w sprawie.