Wałęsa spotkał się z Magyarem. Przemawiał na konferencji w Budapeszcie

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Lech Wałęsa spotkał się z premierem Węgier Peterem Magyarem w Budapeszcie. Wcześniej były prezydent Polski wygłosił przemówienie na wydarzeniu poświęconym 70. rocznicy rewolucji węgierskiej przeciwko reżimowi komunistycznemu w 1956 roku.

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Premier Węgier Peter Magyar i Lech Wałęsa ściskają dłonie; Wałęsa trzyma kartkę z napisem 2024.
Premier Węgier Peter Magyar i były prezydent Polski Lech WałęsaFacebook/Lech Wałęsamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Lech Wałęsa spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Peterem Magyarem podczas konferencji dotyczącej energetyki i bezpieczeństwa.
  • Były prezydent wziął udział w panelu poświęconym 70. rocznicy rewolucji węgierskiej, gdzie wystąpił w koszuli z symbolami Solidarności i Matki Bożej z Guadalupe.
  • Wałęsa opublikował zdjęcia ze spotkania z Magyarem na Facebooku.
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Lech Wałęsa wygłosił przemówienie inauguracyjne na konferencji "Budapest Energy and Security Talks" w panelu poświęconym 70. rocznicy rewolucji węgierskiej przeciwko reżimowi komunistycznemu w 1956 r. Były prezydent relacjonował swoją podróż do Budapesztu w mediach społecznościowych.

Budapeszt. Spotkanie Lecha Wałęsy z Peterem Magyarem

Na wydarzeniu Wałęsa pojawił się w koszuli z naszywkami przedstawiającymi logo Solidarności oraz wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Po panelu ze słuchaczami były prezydent miał także okazję porozmawiać z premierem Węgier Peterem Magyarem.

Zdjęcia ze spotkania z węgierskim liderem Wałęsa zamieścił na Facebooku. Na jednej z fotografii widać byłego prezydenta z książką "Od cegły do cegły - Węgry się obudziły", przedstawiającą historię partii TISZA, z której wywodzi się Magyar.

Powstanie węgierskie 1956 było zbrojnym wystąpieniem przeciw reżimowi komunistycznemu panującemu na Węgrzech. Jak podaje IPN, rewolucja rozpoczęła się 23 października od wiecu studentów w Budapeszcie na znak solidarności z Polską - była nawiązanie do robotniczego zrywu z Poznania z 28 czerwca 1956 r. Ostatecznie została stłumione przez sowieckie wojska, które 4 listopada tamtego roku wkroczyły do Budapesztu.

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Do poprzedniego spotkania Magyara z Wałęsą doszło w maju w Gdańsku. Wcześniej, zapowiadając spotkanie z węgierskim premierem, Wałęsa przyznał, że zawiódł się na Orbanie, któremu kiedyś bardzo pomagał.

"W 1989 i 2023 roku Polacy powiedzieli dokładnie to samo, co Węgrzy kilka tygodni temu: wolność zawsze wygrywa" - napisał w maju na platformie X Donald Tusk, publikując wspólne zdjęcie z Magyarem i Wałęsą.

W kwietniu Partia Szacunku i Wolności (TISZA) zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, odsuwając po 16 latach rządów od władzy Fidesz. W węgierskim parlamencie TISZA ma konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.

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