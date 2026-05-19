W skrócie Lech Wałęsa i Jerzy Buzek zostali uhonorowani Europejskim Orderem Zasługi w Parlamencie Europejskim za wkład w integrację europejską.

W trakcie ceremonii na sali nie było europosłów PiS i Konfederacji, na co zwrócili uwagę inni polscy eurodeputowani.

Nieobecność europosłów PiS i Konfederacji była związana z ich udziałem w manifestacji dotyczącej uhonorowania Angeli Merkel Europejskim Orderem Zasługi.

Były prezydent RP Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej.

Ceremonia wręczenia odznaczenia rozpoczęła się we wtorek o godz. 11.30. - UE nie została nam dana, ona została zbudowana traktat po traktacie. Dziś honorujemy tych, którzy ją budowali - powiedziała otwierając ceremonię szefowa KE Roberta Metsola.

Spośród 20 laureatów nagrody, 13 przyjechało do Strasburga odebrać je osobiście. W tym były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który został uhonorowany tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otrzymał tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Odznaczenia wręczały wspólnie szefowa PE oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Podczas wyróżnienia polskich polityków na sali zabrakło europosłów PiS i Konfederacji. Nie umknęło to uwadze innym eurodeputowanym.

"Lech Wałęsa oraz Jerzy Buzek otrzymują Europejski Order za Zasługi, a większość polityków PiS wybierają się w tym czasie na obiad. Ręce opadają" - napisał Dariusz Joński, publikując nagranie, na którym widać pustoszejące ławy.

Jak donoszą dziennikarze z Brukseli, nieobecność europosłów PiS i Konfederacji miała być wyrazem bojkotu uroczystości. "W tym samym czasie wraz z pozostałymi skrajnie prawicowymi eurodeputowanymi wzięli udział w manifestacji szkalującej byłą niemiecką kanclerz Angelę Merkel - również wyróżnioną orderem" - przekazała korespondentka TVP Info.

Informację tę potwierdził swoim wpisem Mariusz Kamiński.

"Angela Merkel jest twarzą kryzysu w Europie, jej polityka generowała zagrożenia dla całej Unii Europejskiej. To ona przyczyniła się do gigantycznej fali nielegalnej migracji do Europy, to jej rząd prowadził samobójczą politykę wobec Rosji finansując rosyjskie zdolności wojenne, to jej rząd promował w Europie fatalną politykę klimatyczną, która zdławiła potencjał UE" - napisał były szef MSWiA.

"I właśnie dziś Merkel odbiera w PE nagrodę - Europejski Order Zasługi. Kompletny absurd!" - dodał Kamiński.

Także Daniej Obajtek uznał odznaczenie byłej kanclerz Niemiec za "niesamowity skandal".

"Odpowiedzialna za reset z Rosją, za budowę rurociągu Nord Stream, rozpoczęcie zielonego szaleństwa i wpuszczenie do Europy milionów nielegalnych migrantów. Skutki jej niszczycielskiej polityki odczuwamy do dziś!" - napisał europoseł na platformie X. Obajtek odniósł się także do odznaczenia samego Wałęsy, twierdząc, że jego "przeszłość wciąż budzi ogromne kontrowersje". "Jaka większość w PE, takie elity" - skwitował były prezes Orlenu.

Oburzenia nie krył niemiecki europoseł z ramienia skrajnie prawicowej AfD Tomasz Froelich. W swoim wpisie podkreślił, że pozostawienie pustych miejsc na sali było "politycznym oświadczeniem" sprzeciwu wobec odznaczenia Angeli Merkel.

"W bezprecedensowym posunięciu, sprzecznym ze wszystkimi parlamentarnymi konwencjami, w miejscach naszych posłów europejskich umieszczono klakierów, aby podważyć to przesłanie. To jest absolutnie oburzające!" - skwitował Froelich.





