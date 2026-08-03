W skrócie W Budapeszcie wyłączono 40 fontann, a mieszkańców poproszono o ograniczenie zużycia wody z powodu pogłębiającej się suszy.

Władze miasta zmniejszyły ilość wody wykorzystywanej do podlewania roślin, skupiając się na młodych drzewach i rabatach kwiatowych, rezygnując z podlewania trawników.

Rekordowo niski poziom wody w Dunaju zagraża pracy elektrowni jądrowej w Paksu, a prognozy zapowiadają dalsze upały i brak opadów.

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O wyłączeniu fontann w mieście poinformował Péter Dezsényi - dyrektor firmy FŐKERT zajmującej się dbaniem o miejskie parki w stolicy Węgier. Według niego mieszkańcy powinni również ograniczyć korzystanie z basenów i innych obiektów, które wykorzystują dużo wody oraz energii elektrycznej.

Służby starają się również zmniejszyć zużycie wody do podlewania zieleni. Dezsényi zaznaczył jednocześnie, że konieczne jest zadbanie o rośliny, które rosną w miejskich parkach od setek lat.

- W normalnym gorącym sierpniu podlewanie parków i ogrodów może odpowiadać za zużycie 10 proc. wody pitnej w mieście. Teraz musimy to znacząco zmniejszyć, przy jednoczesnym spowodowaniu jak najmniejszych strat ekologicznych - stwierdził.

W związku z tym podjęto decyzję, by priorytetowo traktować młode drzewa, rabaty kwiatowe, czy nowo posadzone krzewy. Zrezygnowano natomiast z podlewania trawników, ponieważ trawa ma wysokie zdolności regeneracyjne.

Upały na Węgrzech. Poziom wody w Dunaju rekordowo niski

Węgry mierzą się obecnie z falą upałów, które doprowadziły do suszy w całym kraju. Rekordowo niski poziom wody odnotowano w jeziorach i rzekach, w tym również w przepływającym przez Budapeszt Dunaju. W stolicy susza odsłoniła na dnie rzeki liczne niewybuchy z czasów II wojny światowej.

Niedobór wody w Dunaju sprawił, że zagrożona została praca elektrowni jądrowej w Paksu. Woda z rzeki wykorzystywana jest bowiem do chłodzenia reaktorów. W niedzielę premier Peter Magyar poinformował, że możliwe jest, że elektrownia zostanie po raz pierwszy w historii całkowicie wyłączona.

"Przed nami najbardziej krytyczne pięć dni. Proszę wszystkie firmy i wszystkich rodaków o ograniczenie zużycia energii elektrycznej między godz. 17:00 a 21:00. Razem przejdziemy przez ten trudny okres" - zaapelował szef rządu.

Prognozy pogody nie przewidują na Węgrzech opadów w ciągu najbliższych kilku dni. Prognozowane są natomiast dalsze upały, które miejscami mogą sięgać nawet 40 stopni.



