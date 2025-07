- To przerażające, że wszystko dzieje się bez debaty. Mamy do czynienia z masowym więzieniem, takim jak w USA i wiemy, że to nie działa. Wiemy, że jest odwrotnie: pogorszy to sytuację. Idea stabilności i humanitarnego, racjonalnego podejścia do polityki kryminalnej po prostu zniknęła w Szwecji - twierdzi.