W skrócie Restauracja w Playa de Palma została zamknięta po zatruciu salmonellą, które dotknęło co najmniej 43 osoby, z czego 12 wymagało hospitalizacji.

Podejrzewa się, że przyczyną było nieprzestrzeganie zasad higieny oraz nieodpowiednie przygotowywanie żywności, zwłaszcza sushi.

Do podobnego incydentu doszło w tej konkretnej restauracji w 2019 roku. Teraz właściciele mają 10 dni na usunięcie zaniedbań zanim przeprowadzona zostanie ponowna kontrola.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według rzecznika urzędu ds. zdrowia Balearów restauracja, która wzięta została pod lupę, serwowała m.in. sushi. Jest to jeden z kilku lokali, jakie należą do sieci z azjatyckimi potrawami w Playa de Palma.

Pierwsze ustalenia wskazują, że obsługa mogła dopuścić się istotnych uchybień w zakresie zachowania higieny, co skutkować miało zatruciem salmonellą.

Majorka. Kilkadziesiąt osób z objawami zakażenia bakterią salmonelli

Jak relacjonuje "Bild", z przebadanych dotąd próbek można wywnioskować, że żywność była przygotowywana w kuchni w nieodpowiednich temperaturach. Sprawa poważnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego dotyczy gości, którzy jedli w restauracji w dniach 4-8 sierpnia. Wielu z nich to zagraniczni turyści, dla których właśnie skończyły się wymarzone wakacje na Majorce.

Niemiecki dziennik wskazuje, że to nie pierwszy raz, gdy restauracja znalazła się na ustach wczasowiczów i mediów z uwagi na higieniczne uchybienia. Już w 2019 roku na złe samopoczucie po wizycie w lokalu skarżyło się 102 gości. Wówczas przyczyną również było zatrucie pokarmowe po wybuchu epidemii salmonelli.

Na usunięcie zaniedbań i wdrożenie koniecznych środków restauracja ma dziesięć dni. Po tym czasie poddana będzie ponownej kontroli.

Czym jest salmonelloza?

Salmonelloza to infekcja bakteryjna, która może prowadzić do chorób przewodu pokarmowego. Objawy pojawiają się zazwyczaj między 12. a 72. godziną od spożycia skażonego posiłku.

Osoby zarażone skarżą się na gorączkę, bóle brzucha, wymioty i biegunkę. W niektórych przypadkach przebieg choroby może być bardzo ciężki i wymagać hospitalizacji.

Źródło: "Bild"

Nawrocki w "Gościu Wydarzeń" o Trumpie: Najpotężniejszy człowiek na świecie Polsat News Polsat News