W mediach społecznościowych opublikowany został film, na którym widać mężczyznę z koszulką z symbolami Grupy Wagnera . Na nagraniu trwającym niewiele ponad minutę chodzi on po terenie, który, jak sam podkreśla, wcześniej był cmentarzem, na którym chowano bojowników prywatnej grupy wojskowej.

"Tu były groby, wszystko zostało zniszczone"

Po chwili dodaje kilka retorycznych pytań: - Co wy robicie, ludzie? To bluźnierstwo. Ludzie umierali za Rosję, a wy ich zrównaliście z ziemią. Co wy robicie, nie boicie się Boga? - mówi, wskazując także, że "wieńce Wagnera leżą na stercie. A tu, gdzie trwają prace, były groby Wagnerowców".