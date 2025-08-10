W skrócie W tragicznym wypadku samochodowym w Portugalii zginęła czteroosobowa rodzina oraz 19-letnia Polka.

Do zdarzenia doszło kilka godzin po wypożyczeniu auta na lotnisku w Faro.

Lokalne służby prowadzą śledztwo, ogłoszono dwudniową żałobę w miejscowości Mourao.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę w Portugalii, kilka godzin po tym, jak rodzina wypożyczyła samochód na lotnisku w Faro.

Auto zderzyło się czołowo z innym samochodem około godz. 1:40 nad ranem (00:40 czasu polskiego) na drodze w Castro Verde. Media donoszą, że wypadek miał miejsce w połowie trasy do punktu docelowego - miejscowości Mourao, z której pochodzili rodzice.

Portugalia. Tragiczny wypadek, nie żyje rodzina. Wśród ofiar 19-letnia Polka

W wypadku zginęła cała rodzina - 20-letni bliźniacy Domingos i Afonso, ich 55-letni ojciec Domingos Serrano oraz 51-letnia matka Maria Joao. Życie straciła także podróżująca z nimi 19-letnia dziewczyna jednego z bliźniaków, która ma polskie pochodzenie.

Zarówno rodzina jak i Polka mieszkali na stałe w Wielkiej Brytanii, a do Portugalii udali się na wakacje.

Czołowego zderzenia samochodów nie przeżył także kierowca drugiego pojazdu, 36-letni Ruben Goncalves, który - jak wskazują media - miał czteroletniego syna.

Służby badają przyczyny wypadku. Ogłoszono dwudniową żałobę

Lokalna policja prowadzi śledztwo, które ma wykazać okoliczności tragicznego wypadku. W Mourao została także ogłoszona dwudniowa żałoba, która zaczęła się w niedzielę.

Źródło bliskie śledztwu przekazało, że uszkodzenia pojazdu były tak poważne, że służby były w stanie odzyskać jedynie część tablicy rejestracyjnej. To na jej podstawie policjanci zaczęli ustalać, kto mógł podróżować samochodem.

Niedługo później córka małżeństwa z Wielkiej Brytanii skontaktowała się ze służbami, ponieważ rodzina nie odbierała telefonu, a kobieta obawiała się, że mieli wypadek. Dzięki pozyskanym od niej informacjom policji udało się dokładnie ustalić tożsamość ofiar.

Źródła: "The Sun", "Manchester Evening News"

