W wojnie z Ukrainą Rosja gra na czas. Putin czeka na sygnały z Europy

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Władimir Putin jest niechętny rozmowom pokojowym, bo czeka, aż do władzy w Europie dojdą prorosyjskie partie - ocenił Marc Champion z redakcji Bloomberga. Według analityka zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie może być początkiem paneuropejskich zmian, na które Kreml tylko czeka.

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Władimir Putin w garniturze i czerwonym krawacie za mównicą z herbem Rosji, trzyma kartkę papieru.
Champion: Putin czeka z negocjacjami pokojowymi na dojście do władzy w Europie prorosyjskich partiiMAXIM SHIPENKOV AFP

W skrócie

  • Marc Champion uważa, że Władimir Putin odkłada rozmowy pokojowe, oczekując na kolejne sukcesy prorosyjskich partii w Europie.
  • Autor argumentuje, że zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie oraz możliwe wygrane innych partii tego typu zwiększają szanse Rosji na korzystny układ sił w Europie.
  • W opinii Championa rozwój proukraińskiej dezinformacji i kolejne sukcesy przychylnych Rosji ugrupowań umacniają Putina w przekonaniu, że kwestią czasu jest rozbicie solidarności Europy i NATO.
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Według Marca Championa z redakcji Bloomberga lata rosyjskiej dezinformacji zbierają żniwo, o czym świadczy zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie.

Szerzona m.in. przez Dmitrija Pieskowa czy Siergieja Ławrowa narracja, w której zachodnie państwa porównywane są do agresywnej III Rzeszy ("Znów chcą wojny" - powiedział w niedzielę Ławrow), zaczyna skutecznie wpływać na wyniki wyborów w Europie - stwierdził analityk. A to skłania Władimira Putina do prowadzenia gry na przeczekanie.

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Champion: Putin gra na czas. Czeka na wybory w Europie

Według Championa za pierwszym sukcesem AfD w wyborach do landtagu może iść zwycięstwo Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Publicysta przywołał słowa szefa partii Le Pen, Jordana Bardelli, który wezwał w tym tygodniu, by wstrzymać finansowanie zakupów broni dla Ukrainy.

W takich okolicznościach czas ma grać na korzyść Moskwy. Po zwycięstwach regionalnych Alternatywa dla Niemiec może sięgnąć po władzę nad całymi Niemcami na szczeblu federalnym, co w parze z ewentualnym sukcesem Le Pen sprawi, że układ sił w Europie Zachodniej będzie o wiele wygodniejszy dla Putina niż obecnie.

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W ocenie Championa aktualna sytuacja w Europie redefiniuje pojęcie "pożytecznych idiotów". Niegdyś odnosiło się ono do naiwnie sympatyzujących ze Związkiem Sowieckim zachodnich intelektualistów o socjalistycznych czy komunistycznych poglądach. Dziś pożytecznymi idiotami są sympatyzujące z Putinem partie głoszące konieczność ułożenia się z Moskwą kosztem Ukrainy - twierdzi autor.

"Tego rodzaju postawa i weekendowe zwycięstwo AfD wyjaśniają ciągłą niechęć Putina do kompromisów w rozmowach pokojowych, pomimo rosnących kosztów gospodarczych i politycznych wojny w kraju" - ocenił Champion.

Według eksperta kolejne sukcesy przychylnych Rosji partii w Europie utwierdzają rosyjskiego przywódcę w przekonaniu, że Rosja wygrywa wojnę informacyjną. To doprowadza Putina do przeświadczenia, że wystarczy czekać, aż nowy układ sił nie tylko odda mu Ukrainę, ale też podzieli Zachód i rozbije NATO.

Źródło: Bloomberg

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