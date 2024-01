Premier Wielkiej Brytanii przekazał, że w ubiegłym roku zmalała liczba osób, które dostały się do kraju bez zezwolenia , a także liczba nierozstrzygniętych spraw o przyznanie azylu. - Rząd jest na dobrej drodze do ograniczenia migracji - mówił Sunak, cytowany przez Bloomberg.

Według danych MSW Wielkiej Brytanii, które zostały opublikowane w poniedziałek, liczba migrantów, którzy do kraju dostali się na małych łódkach przez kanał La Manche spadła o 36 proc. Jak podkreślają media, jest to pierwszy taki przypadek od pięciu lat. Co więcej, rząd miał zmniejszyć zaległości związane z wnioskami azylowymi - wydając 112 tys. decyzji i decydując o 24 tys. przypadkach deportacji.