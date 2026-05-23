W skrócie Dwoje kongresmenów Partii Demokratycznej skierowało do Marco Rubio list z żądaniem wyjaśnień dotyczących wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA, co według nich może wpłynąć negatywnie na zaufanie między sojusznikami i prowadzić do kryzysu dyplomatycznego.

W piśmie zarzucono nadużycie władzy oraz lekceważenie procedur przy przyznawaniu wizy Zbigniewowi Ziobrze, odnosząc się do działań amerykańskiego Departamentu Stanu.

Zbigniew Ziobro otrzymał wizę amerykańską po interwencji zastępcy sekretarza stanu - wynika z raportu Reutera. Polityk ma usłyszeć w Polsce zarzuty dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Demokraci oczekują od Rubio odpowiedzi do 21 czerwca oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej procesu wizowego i udziału amerykańskich urzędników.

Dwoje czołowych demokratów z Izby Reprezentantów w piątek zwróciło się do Marco Rubio z prośbą o wyjaśnienie, czy jego zastępca pomógł przyspieszyć wydanie wizy, która umożliwiła Zbigniewowi Ziobrze wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

"Te wydarzenia i decyzje stanowią poważne nadużycie władzy i lekceważenie prawnych procedur imigracyjnych Stanów Zjednoczonych" - czytamy w liście, którego autorami są Gregory Meeks i James Raskin.

Przyznanie wizy stanowi "bezprecedensowy poziom ingerencji w politykę wewnętrzną i systemy sądownicze dwóch długoletnich sojuszników USA" - dodano, wskazując na Polskę i Węgry.

W liście kongresmenów powołano się na raport Reutera opublikowany w poniedziałek. Wynika z niego, że zastępca sekretarza stanu Christopher Landau polecił wysokim rangą urzędnikom Departamentu Stanu ułatwienie i przyspieszenie wydania wizy Ziobrze.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak mówił w środę, że Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, posługując się wizą "członka zagranicznych mediów".

Według doniesień Ziobro opuścił Węgry dzięki wydanej wizie dziennikarskiej. TV Republika informowała wcześniej, że Ziobro będzie komentatorem politycznym stacji.

Agencja Reutera przypomniała, że Zbigniew Ziobro ma usłyszeć 26 zarzutów w związku z niewłaściwym wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości za czasu rządów PiS. Wskazano, że strona polska przygotowuje wniosek o ekstradycję byłego ministra do Polski.

W liście kongresmeni Meeks i Raskin zauważyli, że jeśli Zbigniew Ziobro zostanie uznany za winnego zarzucanych mu czynów, może trafić do więzienia na 25 lat.

W przesłanym Marco Rubio piśmie zaznaczono, że wydanie wizy może doprowadzić do "zaistnienia poważnego kryzysu dyplomatycznego" na linii Waszyngton - Warszawa.

- Generalnie rzecz biorąc, nie komentujemy korespondencji z Kongresem - przekazał w odpowiedzi rzecznik Departamentu Stanu.

Politycy Partii Demokratycznej oczekują odpowiedzi od Rubio najpóźniej do 21 czerwca. Nadawcy listu zażądali, aby administracja Trumpa zastosowała się do wszelkich wniosków ekstradycyjnych dotyczących Ziobry.

Meeks i Raskin domagają się również dostępu do dokumentów i komunikatów pomiędzy Landau, Biurem Spraw Konsularnych, ambasadami USA w Warszawie i Budapeszcie, a także informacji związanych z udziałem w całym przedsięwzięciu ambasadora Toma Rose'a.

Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS wyjechał do Budapesztu w 2025 roku. Dostał tam azyl polityczny. Sytuacja miała ulec zmianie po ewentualnej porażce Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych.

Na dzień przed zaprzysiężeniem nowego rządu Petera Magyara Ziobro opuścił Węgry i przez Włochy udał się za ocean.

Źródło: Reuters





