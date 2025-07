Art. 7., po który sięga Dania, to procedura zwana "atomową" - pozwala krajom UE głosować za wykluczeniem lub ukaraniem członka, który narusza zasady sojuszu. Dotychczas Unia jeszcze z niej nie skorzystała. Na tym jednak nie koniec planów wobec Budapesztu.

Zdaniem duńskiej minister zasadne byłoby też ograniczenie dostępu do unijnych funduszy dla krajów, które łamią zasady sojuszu.

Jak przypomina Politico, przyspieszenie procedury na podstawie art. 7. może odebrać Węgrom możliwość głosowania w kwestiach takich, jak rozszerzanie sojuszu, co może być kluczowe w obliczu aspiracji Ukrainy do dołączenia do Unii Europejskiej.