Premier Armenii Nikol Paszynian twierdzi, że Azerbejdżan ponownie rozpocznie wojnę , jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie niektórych strategicznych terytoriów kontrolowanych przez Erywań od początku lat 90.

- Teraz możemy stąd odejść, chodźmy i powiedzmy Azerbejdżanowi, że nie, nie zamierzamy nic robić. To oznacza, że pod koniec tygodnia rozpocznie się wojna - cytuje Paszyniana TASS. To nie pierwszy raz, gdy polityk wieszczy konflikt "na pełną skalę" .

Premier Armenii straszy wojną. Zacharowa komentuje

Zdaniem rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej za "zaostrzenie relacji odpowiadają przedstawiciele krajów Zachodu , którzy od dawna namawiają Paszyniana do zmiany kursu politycznego".

"Do tego doprowadzili sprawę nowi kuratorzy z Unii Europejskiej, NATO i Waszyngtonu. Uwaga: to oświadczenie nie ma żadnego związku z Rosją. Jest to wyłączna kompetencja obecnych władz w Erywaniu i wynik ich konsultacji z ludźmi Zachodu" - napisała.