Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zarówno denga , jak i inne choroby wywoływane przez wirusy przenoszone przez komary , z powodu ocieplenia klimatu stają się coraz bardziej powszechne. Dzieje się tak dlatego, że dzięki wyższym temperaturom zwiększa się zasięg występowania tropikalnych gatunków komarów, przenoszących groźne wirusy.

Setki tysięcy zakażonych

W niedzielę wieczorem Dyrektoriat Generalny Służby Zdrowia Bangladeszu ogłosił, że od stycznia 2023 roku na dengę zmarło 1006 osób , a ponad 200 tys. zaraziło się tą chorobą . Według byłego dyrektora tamtejszej służby zdrowia, Be-Nazira Ahmeda, liczba zgonów na dengę w tym roku jest większa niż we wszystkich wcześniejszych latach razem wziętych, licząc od 2000 roku .

Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się 112 dzieci w wieku do 15 lat, w tym noworodki - informują bangijskie służby. Według miejscowych lekarzy stan chorych na dengę pogarsza się znacznie szybciej, niż w minionych latach. Dla porównania: poprzednio rekordową liczbę zgonów w Bangladeszu z powodu dengi odnotowano w 2022 roku. Zmarło wówczas 281 osób .

Denga to endemiczna choroba tropikalna, wywoływana przez wirusa przenoszonego przez komary. powoduje wysoką gorączkę, ból głowy, nudności, wymioty, ból mięśni, a w najgorszym wypadku również krwotok, mogący spowodować śmierć.

Skąd te rekordy?