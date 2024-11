O dramatycznym topnieniu lodowców w Tadżykistanie poinformował w środę minister Daler Juma. Dramatyczne dane ogłosił na zorganizowanym przez Kirgistan w ramach COP29 panelu dyskusyjnym. Podkreślił, że to zjawisko stanowi poważną groźbę dla zasobów wody na kontynencie.

Tysiąc lodowców przestało istnieć

Azjatyckie lodowce znikną do końca stulecia?

Daler Juma podkreślił, że rosnące na całym świecie temperatury przyspieszają topnienie lodowców. To z kolei przyczynia się do degradacji miejscowego ekosystemu. Minister energii i zasobów naturalnych Tadżykistanu dodał też, że kluczowa jest współpraca władz górskich regionów, prowadząca do ich rozwoju oraz zwiększania jakości życia mieszkających tam ludzi.