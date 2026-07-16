"W świecie pozorów". Obrońcy praw człowieka alarmują w sprawie Wenezueli
Niewiele zmieniło się w Wenezueli po odsunięciu Nicolasa Maduro od władzy - to konkluzja przesłuchania w Kongresie USA przedstawicieli organizacji praw człowieka monitorujących sytuację polityczną w kraju Ameryki Południowej. Jak wskazywali, czołowe postaci reżimu wciąż funkcjonują, przesunięci jedynie na inne wpływowe stanowiska. Stwierdzono też, że wenezuelskie sądownictwo wciąż służy do represji politycznych.
W skrócie
- Według organizacji praw człowieka, usunięcie Nicolasa Maduro nie doprowadziło do istotnych zmian w sytuacji politycznej Wenezueli.
- Czołowi przedstawiciele poprzedniego reżimu nadal pełnią wpływowe role w państwie, zmieniając jedynie stanowiska.
- Sądownictwo w Wenezueli pozostaje narzędziem represji politycznych, pomimo częściowych postępów, takich jak uwolnienie niektórych więźniów politycznych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Od operacji amerykańskiego wojska, na skutek której pojmano wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro, minęło już ponad pół roku. W tym czasie polityk usłyszał zarzuty, a tymczasowo władzę w południowoamerykańskim kraju objęła jego zastępczyni, Delcy Rodriguez.
Amerykański prezydent Donald Trump obwieścił sukces. Organizacje praw człowieka wskazują jednak, że od upadku Maduro nie zmieniło się zbyt wiele, a represyjny reżim w zasadzie wciąż pozostaje nienaruszony.
Co zmieniło się w Wenezueli po pojmaniu Maduro? Organizacje praw człowieka alarmują
W Komisji Praw Człowieka Toma Lantosa w Kongresie USA odbyło się przesłuchanie poświęcone obecnej sytuacji w Wenezueli. Świadkowie wskazywali, że kluczowe instytucje państwowe wciąż nie przeszły wymaganych reform, a w części nawet zmian personalnych.
- W tej samej strukturze władzy zaszły zmiany, ale te zmiany nie oznaczały prawdziwej transformacji władzy - przekonywała dyrektor ds. Wenezueli w Waszyngtońskim Biurze ds. Ameryki Łacińskiej Laura Cristina Dib.
Jako przykład podała ministra obrony z czasów rządów Nicolasa Maduro, Vladimira Padrino Lópeza. Polityk wciąż działa w resorcie, został jedynie przeniesiony na inne stanowisko. To samo dotyczy m.in. członków wojskowej służby kontrwywiadowczej.
Zwróciła też uwagę, że podejrzewany o prześladowania polityczne i handel narkotykami przez Departament Sprawiedliwości USA Diosdado Cabello wciąż sprawuje rolę ministra spraw wewnętrznych.
"Reżim w świecie pozorów". Niepokojące doniesienia z Caracas
Starsza prawniczka ds. Ameryki Łacińskiej w Robert F. Kennedy Human Rights Isabel Carlota Roby alarmowała, że autorytarny system wciąż ma się dobrze w Wenezueli. - To jest reżim, który żyje w świecie pozorów - wskazywała.
Jak stwierdziła, urzędnicy z czasów Maduro są "recyklingowani" i przenoszeni na inne stanowiska. Przekonywała, że osoby zamieszane w zbrodnie przeciwko ludzkości wciąż mają kluczowe znaczenie w aparacie władzy. - Nie ma perspektyw na sprawiedliwość - mówiła.
Roby zaznaczyła też, że sądownictwo wenezuelskie wciąż służy jako narzędzie do prowadzenia represji politycznych.
Świadkowie przyznawali, że od czasu upadku Maduro nastąpił pewien postęp, chociażby w kwestii uwolnienia 795 więźniów politycznych. Wskazywano jednak, że wciąż wielu z nich odsiaduje niesprawiedliwe wyroki, a zmiany w kraju wydają się bardziej kosmetyczne niż praktyczne.
Źródło: "Miami Herald"