W skrócie Według organizacji praw człowieka, usunięcie Nicolasa Maduro nie doprowadziło do istotnych zmian w sytuacji politycznej Wenezueli.

Czołowi przedstawiciele poprzedniego reżimu nadal pełnią wpływowe role w państwie, zmieniając jedynie stanowiska.

Sądownictwo w Wenezueli pozostaje narzędziem represji politycznych, pomimo częściowych postępów, takich jak uwolnienie niektórych więźniów politycznych.

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Od operacji amerykańskiego wojska, na skutek której pojmano wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro, minęło już ponad pół roku. W tym czasie polityk usłyszał zarzuty, a tymczasowo władzę w południowoamerykańskim kraju objęła jego zastępczyni, Delcy Rodriguez.

Amerykański prezydent Donald Trump obwieścił sukces. Organizacje praw człowieka wskazują jednak, że od upadku Maduro nie zmieniło się zbyt wiele, a represyjny reżim w zasadzie wciąż pozostaje nienaruszony.

Co zmieniło się w Wenezueli po pojmaniu Maduro? Organizacje praw człowieka alarmują

W Komisji Praw Człowieka Toma Lantosa w Kongresie USA odbyło się przesłuchanie poświęcone obecnej sytuacji w Wenezueli. Świadkowie wskazywali, że kluczowe instytucje państwowe wciąż nie przeszły wymaganych reform, a w części nawet zmian personalnych.

- W tej samej strukturze władzy zaszły zmiany, ale te zmiany nie oznaczały prawdziwej transformacji władzy - przekonywała dyrektor ds. Wenezueli w Waszyngtońskim Biurze ds. Ameryki Łacińskiej Laura Cristina Dib.

Jako przykład podała ministra obrony z czasów rządów Nicolasa Maduro, Vladimira Padrino Lópeza. Polityk wciąż działa w resorcie, został jedynie przeniesiony na inne stanowisko. To samo dotyczy m.in. członków wojskowej służby kontrwywiadowczej.

Zwróciła też uwagę, że podejrzewany o prześladowania polityczne i handel narkotykami przez Departament Sprawiedliwości USA Diosdado Cabello wciąż sprawuje rolę ministra spraw wewnętrznych.

"Reżim w świecie pozorów". Niepokojące doniesienia z Caracas

Starsza prawniczka ds. Ameryki Łacińskiej w Robert F. Kennedy Human Rights Isabel Carlota Roby alarmowała, że autorytarny system wciąż ma się dobrze w Wenezueli. - To jest reżim, który żyje w świecie pozorów - wskazywała.

Jak stwierdziła, urzędnicy z czasów Maduro są "recyklingowani" i przenoszeni na inne stanowiska. Przekonywała, że osoby zamieszane w zbrodnie przeciwko ludzkości wciąż mają kluczowe znaczenie w aparacie władzy. - Nie ma perspektyw na sprawiedliwość - mówiła.

Roby zaznaczyła też, że sądownictwo wenezuelskie wciąż służy jako narzędzie do prowadzenia represji politycznych.

Świadkowie przyznawali, że od czasu upadku Maduro nastąpił pewien postęp, chociażby w kwestii uwolnienia 795 więźniów politycznych. Wskazywano jednak, że wciąż wielu z nich odsiaduje niesprawiedliwe wyroki, a zmiany w kraju wydają się bardziej kosmetyczne niż praktyczne.

Źródło: "Miami Herald"





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