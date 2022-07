Pędzące w stronę Ziemi szczątki chińskiej rakiety Long March 5B stanowią olbrzymie zagrożenie dla samolotów, które przelatują nad Europą. To właśnie w ten region mogą uderzyć fragmenty rakiety.

Chińska rakieta leci w stronę Ziemi. Wydano ostrzeżenia

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wydała alerty dla siedmiu państw Europy Południowej. Chodzi o: Bułgarię, Grecję, Hiszpanię, Maltę, Włochy, Portugalię oraz Hiszpanię.

Eksperci szacują, że największe niebezpieczeństwo dla ruchu lotniczego w tym regionie szczątki chińskiej rakiety Long March 5B będą stanowiły w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Fragment rakiety ma ważyć od 12 do nawet 17 ton.

"To największy kosmiczny śmieć w historii. Z tego właśnie powodu niezbędna jest wyjątkowa ostrożność" - czytamy w komunikacie EASA.

By uniknąć możliwej kolizji samolotów z fragmentami chińskiej rakiety, zaleca się, by ograniczyć ruch lotniczy nad zagrożonymi terenami. Rekomendowany jest także kierowanie maszyn na trasy w odległości - co najmniej - 200 kilometrów od strefy zagrożenia.

Rakieta Long March 5B spada na Ziemię

Rakieta Long March 5B wypełniła w poniedziałek swój cel, jakim było dostarczenie nowego modułu na chińską stację kosmiczną. Wystartowała ona z wyspy Hajnan leżącej na Morzu Południowochińskim w niedzielę.

Teraz, po wykonaniu zadania, rakieta rozpoczęła niekontrolowane opadanie w stronę Ziemi. Nie jest jasne, gdzie dokładnie wyląduje.