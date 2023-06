W codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu obrony podano, że w sobotę 27 maja rosyjski opozycyjny polityk Borys Nadieżdin wystąpił w rosyjskim kanale NTV i wezwał do wyboru nowego prezydenta w 2024 roku, w celu odbudowania normalnych stosunków z Europą.

Rosja: Opozycjonista Borys Nadieżdin skrytykował rządy Putina w państwowej telewizji

Nadieżdin stwierdził, że "przy obecnym reżimie politycznym nie ma możliwości, aby Rosja powróciła do Europy". - Po prostu musimy wybrać nowe władze, które zakończą tę historię z Ukrainą i (pozwolą na - red.) zbudowanie relacji z państwami europejskimi i wszystko wróci na swoje miejsce - powiedział rosyjski opozycjonista.

Na słowa polityka zareagował prowadzący, który nazwał go "przewidywalnym", a wypowiedź nazwał "nudną".

- W przyszłym roku mamy wybory prezydenckie. Musimy wybrać kogoś innego, nie Putina. Wtedy wszystko będzie dobrze - ocenił Nadieżdin. Inny prowadzący stwierdził, że gość mówiąc te słowa "promuje samego siebie", a wyborcy "słuchają to i zrobią dokładnie odwrotnie".

- No cóż, jeśli chce pan grać razem z Europą, to trzeba podjąć decyzję - zakończył opozycjonista.