W skrócie Szczyt przywódców USA i Rosji w Anchorage na Alasce ponownie wzbudził rosyjską propagandę dotyczącą historycznych roszczeń do Alaski.

Rosyjscy urzędnicy oraz media podsycają narrację, że Alaska powinna zostać zwrócona Rosji, choć eksperci uznają to za narzędzie propagandowe skierowane do nacjonalistów.

Gubernator Alaski uspokaja, wskazując, że w regionie nie boją się Rosji i mają zaufanie do amerykańskich sił zbrojnych.

Piątkowe spotkanie Donald Trump - Władimir Putin odbędzie się w Anchorage na Alasce w formacie jeden na jeden - przekazał Biały Dom.

Odnosząc się do miejsca szczytu ukraiński serwis Kyiv Independent ocenił, że Rosja "ma obsesję na punkcie Alaski", a region odgrywa ogromną rolę w rosyjskiej propagandzie i mitologii.

Wybór Alaski na miejsce szczytu "ponownie rozpalił narracje imperialne", a kremlowscy propagandyści po raz kolejny podkreślili, że półwysep był kiedyś terytorium rosyjskim - czytamy. Niektórzy rosyjscy imperialiści postrzegają sprzedaż rosyjskiej Alaski jako zdradę stanu lub tragiczny błąd, podczas gdy inni uważają transakcję za nielegalną.

Doniesienia o tym, że liderzy USA i Rosji spotkają się właśnie w tym miejscu podekscytowały patriotów i propagandystów w Rosji - zauważyła telewizja Nastojaszczeje Wriemia. Niektórzy w Rosji utrzymują, że do dziś na Alasce można zaobserwować ślady "russkiego miru".

Rosja żąda zwrotu Alaski? "Mieszkańcy podziwiają Rosję"

Kyiv Independent zaznaczył, że przez lata rosyjscy propagandyści i urzędnicy byli zafascynowani Alaską i nawoływali do jej "zwrotu". W ich mniemaniu m.in. Alaska, Finlandia, Polska to "historyczne ziemie rosyjskie", niesprawiedliwie oddzielone od ojczyzny.

Ryhor Nizhnikau, ekspert ds. Rosji w Finnish Institute of International Affairs, powiedział Kyiv Independent, że narracja o "rosyjskiej Alasce" nie ma na celu w rzeczywistości odebrania tego terytorium, lecz jest to propaganda, która ma trafić do rosyjskich nacjonalistycznych odbiorców. Rosyjskie media w ostatnich dniach pełne są publikacji na temat Alaski.

Szczyt Władimir Putin - Donald Trump. Rosjanie rozprawiają o Alasce

Przed piątkowym szczytem również przedstawiciele rosyjskich władz odwoływali się do narracji dotyczących historycznych roszczeń Rosji do Alaski - zauważył amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow ocenił, że Alaska "to całkowicie logiczne miejsce" na spotkanie Trumpa i Putina. - Rosja i USA to bliscy sąsiedzi i graniczą ze sobą. I wydaje się to całkowicie logiczne, by nasza delegacja po prostu przeleciała przez Cieśninę Beringa i żeby właśnie na Alasce został przeprowadzony tak ważny i wyczekiwany szczyt liderów dwóch krajów - oświadczył.

Rosjanie: Alaska zrodziła się jako Rosyjska Ameryka

Kiriłł Dmitrijew, doradca ekonomiczny Putina, który jest głównym pośrednikiem między Kremlem a administracją Trumpa, napisał 9 sierpnia w serwisie X, że Alaska "zrodziła się jako Rosyjska Ameryka". "Prawosławne korzenie, forty, handel futrami - Alaska odzwierciedla te powiązania i dzięki niej USA są krajem arktycznym" - dodał. W innych wpisach przedstawiał rosyjską historię Alaski i opublikował zdjęcia cerkwi w tym regionie.

Były prezydent Dmitrij Miedwiediew w styczniu 2024 roku napisał, że Rosja czeka aż USA zwrócą jej Alaskę. Propagandyści Władimir Sołowiow i Olga Skabiejewa w 2024 roku też mówili, że Alaska powinna zostać zwrócona Rosji, a przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin w lipcu 2022 roku zagroził, że Rosja uzna Alaskę za swoją, jeśli USA zamrożą rosyjskie aktywa za granicą.

"Trump podjął decyzję, by gościć Putina w części byłego Imperium Rosyjskiego. Ciekawe, czy wie, że rosyjscy nacjonaliści uważają, iż utrata Alaski, tak jak Ukrainy, to był dla Moskwy zły interes, a błąd ten należy naprawić" - zastanawiał się w serwisie X były ambasador USA w Rosji Michael McFaul.

Gubernator Alaski: Nie kładziemy się spać z obawami

Mieszkańcy Alaski nie czują się zagrożeni, nie chodzą spać, obawiając się Rosjan czy Chińczyków, bo są pewni amerykańskich zdolności wojskowych - powiedział dziennikarzom gubernator Alaski Mike Dunleavy.

- Myślę, że zamiary Putina względem Ukrainy naprawdę zmieniły całe podejście do Rosji. Myślę, że dotyczy to krajów NATO graniczących z Rosją. Dołączenie do NATO przez Finlandię i Szwecję zmieniło zasady gry i otworzyło wszystkim oczy - dodał.

- Możemy tylko mieć nadzieję, że wojna zakończy się wkrótce i że zakończy się na zasadach, które będzie szanować wspólnota międzynarodowa - powiedział Dunleavy.

