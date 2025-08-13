W rosyjskich mediach aż huczy. Wszystko przez jedną decyzję Trumpa

Szczyt przywódców USA i Rosji, który ma odbyć się w piątek, podsyca narrację o "rosyjskiej Alasce" - wskazują media. Przedstawiciele rosyjskich władz i propagandyści niejednokrotnie sugerowali, że USA powinny "zwrócić" Rosji Alaskę, którą zakupiły od niej w XIX wieku. Tymczasem gubernator stanu Mike Dunleavy uspokaja, że mieszkańcy stanu nie czują się zagrożeni.

Zagraniczne media komentują miejsce spotkania Trump-Putin
Zagraniczne media komentują miejsce spotkania Trump-PutinADRIAN DENNIS, GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIKAFP

W skrócie

  • Szczyt przywódców USA i Rosji w Anchorage na Alasce ponownie wzbudził rosyjską propagandę dotyczącą historycznych roszczeń do Alaski.
  • Rosyjscy urzędnicy oraz media podsycają narrację, że Alaska powinna zostać zwrócona Rosji, choć eksperci uznają to za narzędzie propagandowe skierowane do nacjonalistów.
  • Gubernator Alaski uspokaja, wskazując, że w regionie nie boją się Rosji i mają zaufanie do amerykańskich sił zbrojnych.
Piątkowe spotkanie Donald Trump - Władimir Putin odbędzie się w Anchorage na Alasce w formacie jeden na jeden - przekazał Biały Dom.

Odnosząc się do miejsca szczytu ukraiński serwis Kyiv Independent ocenił, że Rosja "ma obsesję na punkcie Alaski", a region odgrywa ogromną rolę w rosyjskiej propagandzie i mitologii.

Wybór Alaski na miejsce szczytu "ponownie rozpalił narracje imperialne", a kremlowscy propagandyści po raz kolejny podkreślili, że półwysep był kiedyś terytorium rosyjskim - czytamy. Niektórzy rosyjscy imperialiści postrzegają sprzedaż rosyjskiej Alaski jako zdradę stanu lub tragiczny błąd, podczas gdy inni uważają transakcję za nielegalną.

Doniesienia o tym, że liderzy USA i Rosji spotkają się właśnie w tym miejscu podekscytowały patriotów i propagandystów w Rosji - zauważyła telewizja Nastojaszczeje Wriemia. Niektórzy w Rosji utrzymują, że do dziś na Alasce można zaobserwować ślady "russkiego miru".

Rosja żąda zwrotu Alaski? "Mieszkańcy podziwiają Rosję"

Kyiv Independent zaznaczył, że przez lata rosyjscy propagandyści i urzędnicy byli zafascynowani Alaską i nawoływali do jej "zwrotu". W ich mniemaniu m.in. Alaska, Finlandia, Polska to "historyczne ziemie rosyjskie", niesprawiedliwie oddzielone od ojczyzny.

Ryhor Nizhnikau, ekspert ds. Rosji w Finnish Institute of International Affairs, powiedział Kyiv Independent, że narracja o "rosyjskiej Alasce" nie ma na celu w rzeczywistości odebrania tego terytorium, lecz jest to propaganda, która ma trafić do rosyjskich nacjonalistycznych odbiorców. Rosyjskie media w ostatnich dniach pełne są publikacji na temat Alaski.

Szczyt Władimir Putin - Donald Trump. Rosjanie rozprawiają o Alasce

Przed piątkowym szczytem również przedstawiciele rosyjskich władz odwoływali się do narracji dotyczących historycznych roszczeń Rosji do Alaski - zauważył amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow ocenił, że Alaska "to całkowicie logiczne miejsce" na spotkanie Trumpa i Putina. - Rosja i USA to bliscy sąsiedzi i graniczą ze sobą. I wydaje się to całkowicie logiczne, by nasza delegacja po prostu przeleciała przez Cieśninę Beringa i żeby właśnie na Alasce został przeprowadzony tak ważny i wyczekiwany szczyt liderów dwóch krajów - oświadczył.

    Rosjanie: Alaska zrodziła się jako Rosyjska Ameryka

    Kiriłł Dmitrijew, doradca ekonomiczny Putina, który jest głównym pośrednikiem między Kremlem a administracją Trumpa, napisał 9 sierpnia w serwisie X, że Alaska "zrodziła się jako Rosyjska Ameryka". "Prawosławne korzenie, forty, handel futrami - Alaska odzwierciedla te powiązania i dzięki niej USA są krajem arktycznym" - dodał. W innych wpisach przedstawiał rosyjską historię Alaski i opublikował zdjęcia cerkwi w tym regionie.

    Były prezydent Dmitrij Miedwiediew w styczniu 2024 roku napisał, że Rosja czeka aż USA zwrócą jej Alaskę. Propagandyści Władimir Sołowiow i Olga Skabiejewa w 2024 roku też mówili, że Alaska powinna zostać zwrócona Rosji, a przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin w lipcu 2022 roku zagroził, że Rosja uzna Alaskę za swoją, jeśli USA zamrożą rosyjskie aktywa za granicą.

    "Trump podjął decyzję, by gościć Putina w części byłego Imperium Rosyjskiego. Ciekawe, czy wie, że rosyjscy nacjonaliści uważają, iż utrata Alaski, tak jak Ukrainy, to był dla Moskwy zły interes, a błąd ten należy naprawić" - zastanawiał się w serwisie X były ambasador USA w Rosji Michael McFaul.

    Gubernator Alaski: Nie kładziemy się spać z obawami

    Mieszkańcy Alaski nie czują się zagrożeni, nie chodzą spać, obawiając się Rosjan czy Chińczyków, bo są pewni amerykańskich zdolności wojskowych - powiedział dziennikarzom gubernator Alaski Mike Dunleavy.

    - Myślę, że zamiary Putina względem Ukrainy naprawdę zmieniły całe podejście do Rosji. Myślę, że dotyczy to krajów NATO graniczących z Rosją. Dołączenie do NATO przez Finlandię i Szwecję zmieniło zasady gry i otworzyło wszystkim oczy - dodał.

    - Możemy tylko mieć nadzieję, że wojna zakończy się wkrótce i że zakończy się na zasadach, które będzie szanować wspólnota międzynarodowa - powiedział Dunleavy.

