Jedno jest pewne - brytyjskiemu programowi udało się zszokować swoich widzów i przyciągnąć uwagę nie tylko Brytyjczyków. Pytanie, czy było warto, bo fanów porannego pasma pomysł na nietypowe danie z wiewiórki raczej oburza.

W programie "This Mornig" ugotowano danie z wiewiórki, a następnie kosztowano go na antenie. Potrawy - risotto z wiewiórki - próbował nawet jeden z prowadzących program Phillip Schofield, przy zauważalnym obrzydzeniu jego koleżanki. Holly Willoughby zdecydowanie odmówiła zjedzenia wiewiórki.

"Nie mam problemu ze smakiem czy konsystencją mięsa, ale wolałabym nie wiedzieć, co jem" - stwierdził Schofield, zajadając risotto.

Zjedzenie wiewiórki na antenie oburzyło wielu fanów, których nie przekonała propozycja rozszerzenia menu o tego uroczego gryzonia.

Dlaczego zjedli wiewiórkę na antenie?

Skąd pomysł, by jeść wiewiórki? Za wszystkim stoi grupa Exmoor Squirrel Project, której członkowie byli obecni w studio "This Mornig". To oni chcą zachęcać ludzi do jedzenia wiewiórek szarych, co miałoby - ich zdaniem - pomóc w uratowaniu populacji rodzimej wiewiórki rudej.

Exmoor Squirrel Project zwrócił się do Brytyjczyków, by na swoich włościach zakładali pułapki na wiewiórki szare, zaś do restauratorów, by wprowadzili do menu potrawy z tego zwierzęcia.

Kłopoty Brytyjczyków z wiewiórką szarą

Kerry Hosegood, szef Exmoor Squirrel Project argumentował, że szara wiewiórka sieje spustoszenie w Wielkiej Brytanii uszkadzając drzewa. Zwierzęta w okresach niedoboru pokarmu zgryzają korę i zjadają głębiej położone tkanki powodując poważne osłabienie drzew. "Przez 150 lat zniszczyły znaczną część naszej natury, a nasze lasy nie są w stanie wystarczająco szybko się zregenerować" - przekonuje Hosegood, cytowany przez BBC.

Dodatkowo szara wiewiórka jest gatunkiem inwazyjnym, który wypiera rodzimy gatunek. Próby przywrócenia wcześniejszej populacji wiewiórki rudej za każdym razem okazywały się bezskuteczne.

- Szacuje się, że obecnie w Wielkiej Brytanii jest około 120 tys. czerwonych wiewiórek i aż trzy miliony szarych - wylicza Hosegood. Wiewiórki szare - większe i silniejsze od rudych zajęły też bogatsze w pokarm tereny w lasach liściastych, spychając rude na terytoria uboższe w pożywienia.

Exmoor Squirrel Project przekonuje, że redukując populację szarych wiewiórek nie należy ich marnować, ale... wprowadzić do jadłospisu.

