W Norwegii rozbił się amerykański samolot. Brał udział w ćwiczeniach NATO

Amerykański samolot wojskowy, który rozbił się w północnej Norwegii, brał udział w manewrach NATO - poinformowała w piątek późnym wieczorem agencja Reutera, powołując się na norweskie służby ratownicze.

W okolicy, gdzie doszło do wypadku, panowały złe warunki atmosferyczne. Los czterech osób znajdujących się na pokładzie maszyny nie jest znany.

NATO: Siły Sojuszu powinny częściej ćwiczyć

W środę w Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie ministrów obrony NATO. Na konferencji prasowej po spotkaniu szef Sojuszu Jens Stoltenberg podkreślił, że NATO mierzy się dziś z nową rzeczywistością, dlatego też konieczne jest skierowanie systemu wspólnej obrony i odstraszania obrony na nowe tory.

- Dzisiaj zleciliśmy naszym dowódcom wojskowym opracowanie opcji obrony we wszystkich dziedzinach. Ląd, przestrzeń powietrzna, morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna - wymieniał. Jak dodał, jeśli chodzi o siły lądowe, oznaczałoby to "znacznie więcej sił we wschodniej części Sojuszu" - w wyższej gotowości i z większą ilością wcześniej rozmieszczonego sprzętu.

- W powietrzu więcej sił powietrznych aliantów. Oraz wzmocniona zintegrowana obrona powietrzna i przeciwrakietowa. Na morzu - grupy bojowe lotniskowców, okręty podwodne i znaczna liczba okrętów bojowych, na stałe - mówił. Jak dodał, Sojusz pochyli się również m.in. nad przyszłością cyberobrony.

Szef NATO wyraził też opinię, że siły Sojuszu powinny "częściej i liczniej" przeprowadzać ćwiczenia. Podkreślił, że wszystkie te plany wymagają dużych inwestycji, dlatego sojusznicy muszą zainwestować w obronę co najmniej 2 proc. PKB. Konkretne decyzje dotyczące przedstawionych propozycji powinny zapaść w ciągu najbliższych miesięcy, prawdopodobnie przed szczytem NATO w czerwcu.

