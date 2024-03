Włochy. Urodziła dziecko na kilka godzin przed obroną pracy dyplomowej

Lokalne media z Piemontu podały, że ciężarna Antonella Capizzi przyjechała do turyńskiego szpitala na kontrolę przed podróżą do Genui, dokąd wybierała się na uniwersytet na obronę pracy dyplomowej.

Podkreśliła, że do ostatniej chwili przed porodem przygotowywała się w szpitalu do obrony, którą w związku z jej stanem postanowiono zorganizować zdalnie. Nie wiedziała jednak, czy uda jej się to zrobić w wyznaczonym terminie.