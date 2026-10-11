W skrócie Manfred Weber z CSU zaproponował odejście od twardej polityki odgradzania się CDU/CSU od AfD, uznając dotychczasową strategię za nieskuteczną.

W niemieckiej chadecji trwa debata dotycząca dalszego dystansowania się od AfD w związku z rosnącym poparciem tej partii i nadchodzącym posiedzeniem prezydium CDU.

Uchwała CDU z 2018 roku formalnie zakazuje współpracy z AfD i Lewicą, jednak ostatnie wybory wykazały wzrost poparcia dla AfD przy jednoczesnych porażkach CDU.

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Po bolesnej serii porażek CDU w trzech wrześniowych wyborach do parlamentów krajowych polityk bawarskiej chadecji CSU, Manfred Weber, opowiedział się za złagodzeniem ostrego politycznego kursu odgradzania się od AfD.

"Bariera w sensie 'albo oni, albo my' musi odejść do historii" - powiedział przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Parlamencie Europejskim w wywiadzie dla "Süddeutsche Zeitung". Dotychczasowa koncepcja bariery zawiodła, co najwyraźniej widać na przykładzie Francji - dodał.

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"Prezydent Macron od dziesięciu lat powtarza: Le Pen albo ja. Jednak w przyszłym roku, zgodnie ze wszystkimi prognozami, nie jest wykluczone, że będzie musiał wręczyć klucze do Pałacu Elizejskiego skrajnie prawicowej Marine Le Pen z Rassemblement National" - argumentuje niemiecki polityk.

Weber podkreślił, że odgradzanie się murem nie zastępuje polityki. "Dla nas jako CDU/CSU ogromnym obciążeniem jest to, że w parlamentach krajowych, gdzie mamy rządy mniejszościowe - w Turyngii i Saksonii - nieustannie głosujemy razem z partiami lewicowymi, prowadząc w ten sposób jeszcze bardziej lewicową politykę" - tłumaczy Weber w wywiadzie dla niemieckiego dziennika.

Z drugiej strony - jak podkreśla - AfD w parlamencie poddaje pod głosowanie punkt po punkcie postulaty CDU, ale CDU jest zmuszona głosować przeciwko nim ze względu na barierę ochronną.

W Parlamencie Europejskim Weber już wcześniej podejmował wspólne uchwały z partiami prawicowymi: na przykład w marcu frakcja EPP, do której należą również CDU i CSU, przy wsparciu partii prawicowych, takich jak AfD, poparła w Parlamencie Europejskim projekt ustawy mającej na celu zaostrzenie unijnej polityki azylowej.

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Kolejna odsłona debaty na temat tak zwanej "zapory ogniowej", czyli zgodnego dystansowania się partii demokratycznych od Alternatywy dla Niemiec, trwa właśnie w kręgach niemieckiej chadecji w związku z planowanym na niedzielę 11 października posiedzeniem prezydium CDU.

"Sztywne postanowienia o niezgodności (czyli o odmowie współpracy z AfD - red.) nie prowadzą nas do przodu" - powiedział saksoński poseł CDU do Bundestagu Florian Oest w wywiadzie dla "Welt am Sonntag".

W jego ocenie "chrześcijański obraz człowieka, społeczna gospodarka rynkowa, wolność oraz odpowiedzialność również za słabszych" stanowią "wytyczne" CDU. "Kto ma ten wewnętrzny kompas, nie kieruje się innymi" - dodał.

Uchwała o niezgodności przyjęta na federalnym zjeździe CDU w 2018 roku wyklucza "koalicje i podobne formy współpracy" z AfD - a także z partią Lewica. Poprzez takie konsekwentne wykluczenie CDU chciała ograniczyć wpływ AfD.

Jednak w ostatnich wyborach do parlamentów krajowych ta - uważana w części za skrajnie prawicową - partia znacznie wzrosła w sondażach, podczas gdy CDU poniosła dotkliwe porażki.

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Guido Heuer, poseł do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt, powiedział gazecie "Welt am Sonntag": "Tą zaporą ogniową się zamurowaliśmy, ale za nią nadal trwa pożar". Były przewodniczący frakcji podkreślił, że opowiada się za tym, "abyśmy zamiast tego wyznaczyli czerwone linie, czyli skupili się na treści".

Uważa on koalicje z AfD czy Lewicą za wykluczone. "Ale jeśli CDU przedstawi projekt uchwały, który przyniesie rzeczywistą poprawę sytuacji ludzi, to nie ma nic złego w tym, że AfD czy Lewica go poprą" - argumentował polityk.

Autorka: Monika Sieradzka

Oryginalny artykuł dostępny jest na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.



