W skrócie Niemal 14 tysięcy nadmiarowych zgonów odnotowano w Niemczech podczas letniej fali upałów, a większość przypadków miała miejsce w jednym tygodniu czerwca.

Instytut Roberta Kocha wskazuje, że aż 9,6 tysiąca zgonów wystąpiło w dniach 22-28 czerwca.

Statystyki te mogą być niedoszacowane, ponieważ upały często nie są wskazywane jako główna przyczyna śmierci w dokumentacji.

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Ze sporządzonego przez Instytut Roberta Kocha (RKI) raportu wynika, że około 9,6 tys. zgonów spośród odnotowanych 14 tys. nastąpiło między 22 a 28 czerwca. W wielu częściach Niemiec zarejestrowano wówczas najwyższe w historii pomiarów temperatury, które przekraczały 40 st. C.

Niemcy. Seniorzy głównymi ofiarami fali upałów

Instytut gromadzi dane dotyczące śmiertelności powiązanej z upałami od dekady. Poprzedni rekord liczby zgonów wywołanych ekstremalnymi temperaturami padł w 2018 r. i wyniósł 8,9 tys.

W tym roku najwięcej tego rodzaju przypadków odnotowano wśród osób powyżej 75. roku życia.

"W niektórych przypadkach - takich jak udar cieplny - narażenie na upał prowadzi bezpośrednio do śmierci, podczas gdy w większości przypadków śmierć jest wynikiem połączenia narażenia na upał i wcześniej istniejących schorzeń" - wskazuje RKI.

Badacze tłumaczą, że upał zazwyczaj nie jest podawany w akcie zgonu jako główna przyczyna śmierci. W związku z tym dla oszacowania skali śmiertelności w takiej sytuacji wymagane jest stosowanie metod statystycznych.

Raport Instytutu Roberta Kocha "prawdopodobnie niedoszacowany"

Wskazana w raporcie RKI liczba zgonów wywołanych upałami jest prawdopodobnie niedoszacowana - twierdzi Karl Lauterbach, były szef niemieckiego resortu zdrowia i doktor nauk medycznych.

Jego zdaniem "Instytut Roberta Kocha stosuje dość konserwatywną metodologię", a tego rodzaju przypadki są trudne do wychwycenia. Podobnie jak badacze Lauterbach wskazuje, że sam udar cieplny rzadko jest bezpośrednią przyczyną śmierci, jednak w połączeniu z chorobami współistniejącymi może do niej doprowadzić.

- Na przykład silny stres cieplny może przyczynić się do wystąpienia udaru mózgu u osoby z istniejącym wcześniej migotaniem przedsionków. Formalnie rzecz biorąc, osoba ta może umrzeć na skutek udaru, ale gdyby nie wysoka temperatura, udar ten mógłby w ogóle nie wystąpić - zaznacza Leuterbach.

Źródła: AFP, tagesschau.de



