Do zdarzenia doszło w środę w miejscowości San Juan de Uraba w departamencie Antioquia na północnym zachodzie kraju. Wybuch miał miejsce w pobliżu tamtejszej stacji uzdatniania wody. Skończyło się na strachu: w wyniku erupcji nikt nie ucierpiał, jednak zanotowano zniszczenia.

Sugestywny grzyb po erupcji. Wszystko się nagrało

Huk wybuchu był słyszany w kilku sąsiednich gminach, a słup ognia wzbudził panikę w okolicy.

Moment erupcji błotnego wulkanu został nagrany przez wielu świadków. Przez moment kula ognia przybrała kształt do złudzenia przypominający efekt eksplozji bomby atomowej, jednak zjawisko to nie ma z tym nic wspólnego, nie spowodowało również nawet w przybliżeniu takich zniszczeń jak ta broń:

Na erupcję zareagował miejscowy urząd do spraw zarządzania kryzysowego w Antioquia (Dagran). Specjaliści poinformowali, że choć w pobliżu miejsca erupcji znajdują się domy, nikt nie został ranny. Uszkodzona została natomiast przebiegająca w pobliżu droga prowadząca z San Juan do San Juancito.

Mieszkańców domów położonych najbliżej erupcji ewakuowano, a na miejsce udali się strażacy, którzy zapobiegali wybuchowi pożaru w okolicy.

Na miejsce skierowano też specjalistów mających ocenić stan okolicznej infrastruktury oraz z pomocą ciężkiego sprzętu przywrócić przejezdności na drogach.

Choć środowe zdarzenie nie przyniosło większych zniszczeń, nie był to pierwszy raz, gdy w okolicy doszło do wybuchu wulkanu błotnego.

Wulkany błotne w Kolumbii. To nie pierwsza taka erupcja

Podobna erupcja miała miejsce 9 listopada 2024 roku. Wówczas pięć osób zemdlało ze strachu, a dwie kolejne doznały kontuzji podczas ucieczki na motocyklu.

Wulkan błotny wybuchał w Kolumbii również 5 czerwca 2021 roku we wsi Palmares Cenizosa. Wtedy ewakuowano 108 osób, a 33 domy zostały zniszczone. Ten sam wulkan błotny wybuchał również w latach 2006, 2007, 2010 i 2019.

Region Urabá w Antioquii znajduje się w pasie wulkanicznym ciągnącym się do Morza Karaibskiego. Na tym obszarze znajduje się duża ilość materii organicznej. Ta, rozkładając się, wytwarza duże ilości metanu i dwutlenku węgla.

"Gdy te gazy unoszą się, trafiają na powierzchnię i powodują eksplozje błota i gazu" - tłumaczy geolog Carlos Alberto Vargas w serwisie El Colombiano.

Erupcje mają miejsce, kiedy ciśnienie osiągnie odpowiedni poziom. Czasami mogą być bardzo silne i zagrażać okolicznym mieszkańcom.

Źródło: Elcolombiano, Caracol

