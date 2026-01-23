W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska brała czynny udział w misjach NATO w Afganistanie i Iraku, a polscy żołnierze nadal uczestniczą w operacjach sojuszu.

Donald Trump w rozmowie z Fox News stwierdził, że sojusznicy NATO podczas misji w Afganistanie unikali linii frontu.

Słowa Donalda Trumpa spotkały się z krytyką ze strony polskiego ministra obrony, sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz brytyjskich polityków.

"Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem, który w momencie kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo staje w jego obronie. Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m. in. w misjach w Afganistanie i Iraku" - przekazał Kosiniak-Kamysz, podkreślając polscy żołnierze nadal aktywnie uczestniczą w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO.

"Tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę" - poinformował wicepremier za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Ta ofiara nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni" - podkreślił szef MON.

Trump: w Afganistanie sojusznicy "zostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu"

W rozmowie z Fox News Donald Trump skrytykował sojuszników NATO, twierdząc, że w trakcie misji w Afganistanie unikali konfrontacji.

- Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali trochę wojsk do Afganistanu… i tak zrobili, zostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu - powiedział Trump.

Operacja Enduring Freedom w Afganistanie została zapoczątkowana w ramach pierwszego w historii uruchomienia artykułu 5. NATO po zamach 11 września. Polska odpowiedziała na wezwanie USA i w 2002 r. wystawiła Polski Kontyngent Wojskowy składający się z początku żołnierzy jednostki specjalnej GROM, saperów i logistyków.

Łącznie w trakcie działań w Afganistanie w latach 2002-2014 Polska wysłała do Afganistanu 33 tys. żołnierzy w 39 zmianach. Zginęło 44 z nich.

Oburzenie słowami Donalda Trumpa. "Bohaterowie, którzy oddali życie"

Do krytyki prezydenta USA wobec NATO podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odniósł się sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Przypomniał on, że jedyne w historii NATO zastosowanie artykułu 5. miało miejsce na wniosek USA, a sojusznicy wywiązali się ze swoich zobowiązań.

- Donald Trump powiedział wczoraj wieczorem na konferencji prasowej, że wątpi, czy Europejczycy przyjdą z pomocą, jeśli artykuł 5 zostanie uruchomiony. Zapewniam: tak, przyjdą. I tak się stało 11 września w 2001 roku, kiedy po raz pierwszy i jedyny artykuł 5 został uruchomiony - powiedział Mark Rutte.

Wypowiedzi Donalda Trumpa odbiły się szerokim echem także w Wielkiej Brytanii, która po Amerykanach wystawiła w Afganistanie i Iraku drugi co do wielkości kontyngent.

"Artykuł 5 NATO został uruchomiony tylko raz. Wielka Brytania i sojusznicy z NATO odpowiedzieli na apel USA. Ponad 450 brytyjskich żołnierzy straciło życie w Afganistanie. Ci brytyjscy żołnierze powinni być pamiętani za to, kim byli: bohaterami, którzy oddali życie w służbie naszemu narodowi" - napisał w serwisie X brytyjski sekretarz obrony John Healey.

"Twierdzenie Trumpa, że sojusznicy NATO 'nie byli na linii frontu' w Afganistanie, to kompletna bzdura. Żołnierze brytyjscy, kanadyjscy i NATO walczyli i ginęli ramię w ramię z USA przez 20 lat" - przekazała liderka opozycji z Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch.

