W skrócie Premier Donald Tusk poinformował, że sytuacja jest bardzo niestabilna i w najbliższym czasie można oczekiwać różnego rodzaju eskalacji.

W Gdańsku odbyło się spotkanie liderów wschodniej flanki NATO, gdzie omówiono potrzebę ścisłej współpracy i wsparcia transatlantyckiego.

Polska inwestuje najwięcej w obronność wśród krajów NATO na wschodniej flance, planując wydatki na poziomie 6,9–7,0 proc. PKB.

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W czwartek, na marginesie na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku odbyło się spotkanie liderów wschodniej flanki NATO, którego celem jest koordynacja działań i polityki państw regionu zagrożonych przez agresywne działania Rosji.

W spotkaniu uczestniczyli prezydenci i premierzy z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji oraz Rumunii.

Donald Tusk ostrzega: Spodziewamy się eskalacji

Na konferencji prasowej premier Tusk po spotkaniu podkreślił wspólne stanowisko na temat relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

- Podzielamy wszyscy ten pogląd, że więzi transatlantyckie, współpraca obronna, możliwie bliska ze Stanami Zjednoczonymi, to jest coś, co wymaga stałej aktywności i takiej naszej czułości wręcz, tak aby nie ucierpiały wskutek różnych, politycznych turbulencji. I takie stanowisko będziemy też prezentowali w Ankarze, na szczycie NATO - powiedział Tusk.

Podkreślił, że "nikt tu nie ma wątpliwości, że obecność amerykańska i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy i naszych państw".

- Podzielamy także bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna, można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach (...). Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, z Białorusią, z Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ścisłe współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś, odpukać, złego miało dojść - powiedział Tusk.

Premier: Polska rekordzistką NATO w kwestii wydatków na obronność

Podkreślił, że państwa wschodniej flanki NATO są krajami wiodącymi pod względem inwestowania w obronność i Polska, jako rekordzistka, będzie przeznaczać na obronę przeznaczać 6,9-7,0 proc. PKB.

Tusk dodał, że wschodnia flanka NATO z pełnym wsparciem UE pokazała w Gdańska "pokazała pełną jedność i pełną solidarność".

- Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec kogokolwiek z nas i naszych państw - dodał premier.





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