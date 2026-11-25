W skrócie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa skrytykowała 22. pakiet unijnych sankcji, nazywając je wyrazem rusofobicznej nienawiści wobec Rosji.

Unia Europejska zdecydowała o rozszerzeniu listy sankcyjnej o 113 podmiotów, w tym 50 rosyjskich banków, firmy energetyczne oraz spółki obsługujące tzw. flotę cieni.

Nowe unijne restrykcje mają być m.in. odpowiedzią na próbę dywersji, do której doszło na lotnisku w Lipsku.

Marija Zacharowa w swoich wypowiedziach zaatakowała prezydenta Ukrainy, określając go mianem błazna wykreowanego i wspieranego przez kraje europejskie.

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Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa odniosła się do nowych europejskich sankcji na Rosję na antenie prorządowego Radia Sputnik.

- "Szaleństwu odważnych śpiewamy chwałę", ale w tym przypadku chodzi właściwie o "głupotę i odwagę" - powiedziała, nawiązując do utworu "Pieśń o Sokole" Maksyma Gorkiego.

Rosja. Marija Zacharowa uderza w UE, chodzi o sankcje

Zdaniem kremlowskiej propagandystki nałożone przez Unię Europejską sankcje to wyraz jedynie "rusofobicznej nienawiści", a z ich pomocą Wspólnota "pogrąża się coraz głębiej w bagnie".

Zacharowa przekonywała, że sankcje przynoszą UE wymierne szkody, a "wielu w Europie rozumie, że nadszedł czas, aby bić na alarm".

- Po każdym punkcie nowego pakietu sankcji powinni wskazać, ile będzie to kosztować obywateli UE i skąd zostaną pozyskane środki na pokrycie związanych z tym strat - dodała.

Kolejne pakiety sankcji, przyjmowane przez państwa członkowskie Unii, to reakcja Europy na rozpętaną przez Rosję wojnę. UE liczy, że Moskwa załamie się pod presją gospodarczą i ustąpi ws. Ukrainy.

Zacharowa o Zełenskim: Europa znalazła błazna

Przed tygodniem państwa UE osiągnęły porozumienie ws. 22. pakietu sankcji na Rosję. Zdecydowano o rozszerzeniu listy o 113 nowych podmiotów. Ograniczenia stanowią europejską odpowiedź m.in. na próbę dywersji na lotnisku w Lipsku.

Na listę sankcyjną trafi 50 rosyjskich banków, firmy energetyczne, a także spółki, za pośrednictwem których Kreml zarządza tzw. flotą cieni. Nowy pakiet obejmie również osoby fizyczne. Lista zostanie rozszerzona o około 30 nazwisk. Chodzi o rosyjskich oligarchów i dyplomatów.

Marija Zacharowa odniosła się także do ożywionych kontaktów na linii Europa - Wołodymyr Zełenski. - Z kim oni rozmawiają? Ze swoim wychowankiem? Kreowali go latami, najpierw z nadzieją, że znajdą takiego błazna (...), a potem wynosząc go na tron, do królestwa błazna - skwitowała.

Źródła: RIA Novosti, Radio Sputnik



