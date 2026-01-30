W Moskwie takiej sytuacji nie było od ponad 200 lat. Białe hałdy w mieście
Na moskiewskich ulicach wyrosły wielkie białe hałdy. To tony śniegu zwożone z ulic w obliczu najintensywniejszych śnieżyc w historii miasta. Przez ponad 200 lat w Moskwie nie notowano w styczniu tak intensywnych opadów. Grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła tam 60 cm.
"Moskwa to najbardziej śnieżna stolica świata" - ogłosił w piątek rosyjski serwis meteorologiczny Gismeteo. Stało się tak po trzecim z rzędu dniu z intensywnymi opadami śniegu, który zasypuje ulice miasta.
Moskwa z rekordowymi opadami. Śnieg leży w hałdach
Chociaż z masą śniegu od wielu tygodni zmagają się wschodnie prowincje Rosji, a najmocniej z tego powodu ucierpiała Kamczatka, gdzie domy jednorodzinne są wręcz w całości zasypane, to teraz również europejska część kraju zmaga się z bardziej wymagającymi warunkami.
Od trzech dni z rzędu w rejonie rosyjskiej stolicy trwają intensywne opady śniegu. W wielu miejscach grubość pokrywy przekroczyła 60 cm, a większość spadła w centrum Moskwy. Najwięcej zanotowano w rejonie stacji pomiarowej Bałczug, gdzie leży 69 cm białego puchu.
Śnieg zbierany z ulic i chodników składowany jest w wielu częściach miasta w wysokich hałdach.
W czwartek obserwatorium meteorologiczne moskiewskiego uniwersytetu imienia Łomonosowa stwierdziło, że w styczniu w Moskwie zanotowano najwięcej opadów śniegu w historii prowadzonych od 203 lat pomiarów.
Oprócz tego stolica Rosji od początku roku doświadczyła wyraźnie niższych temperatur niż zwykle. Średnio w styczniu notuje się tam -6,2 st. C, czyli o półtora stopnia mniej od średniej wieloletniej dla tego okresu.
Uczucie pustki podczas ciemnej, śnieżnej zimy
Tak mocne opady doprowadziły do wielu utrudnień komunikacyjnych w mieście. Miejscowe władze zachęcają mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, w tym metra i unikania poruszania się samochodami podczas najsilniejszych śnieżyc.
Na wielu drogach tworzą się jeszcze większe niż zwykle korki, zwłaszcza na obwodnicach. Szczególnie mocno kierowcy odczuwali to podczas wieczornych szczytów komunikacyjnych.
Mimo wszystko moskiewskie lotniska funkcjonują normalnie, chociaż często notowano opóźnienia.
Mieszkańcy miasta doświadczali już wielu śnieżyc w przeszłości, jednak ostatnie lata mogły ich od tego odzwyczaić:
Kiedy byłem dzieckiem, padało znacznie więcej śniegu, ale obecnie [przez ostatnie lata red.] praktycznie go nie doświadczaliśmy - powiedział agencji AFP mieszkaniec Moskwy, 35-letni barman o imieniu Pavel. Dodał, że podczas ciemnej, śnieżnej zimy często uskarża się na dojmujące uczucie "pustki".
Pogoda w Moskwie prędko się nie poprawi. Od piątku do wtorku w tym rejonie obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed złą pogodą, wydane przez rosyjskie służby meteorologiczne.
Źródło: Gismeteo, "Moscow Times", AFP
