"Moskwa to najbardziej śnieżna stolica świata" - ogłosił w piątek rosyjski serwis meteorologiczny Gismeteo. Stało się tak po trzecim z rzędu dniu z intensywnymi opadami śniegu, który zasypuje ulice miasta.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Moskwa z rekordowymi opadami. Śnieg leży w hałdach

Chociaż z masą śniegu od wielu tygodni zmagają się wschodnie prowincje Rosji, a najmocniej z tego powodu ucierpiała Kamczatka, gdzie domy jednorodzinne są wręcz w całości zasypane, to teraz również europejska część kraju zmaga się z bardziej wymagającymi warunkami.

Od trzech dni z rzędu w rejonie rosyjskiej stolicy trwają intensywne opady śniegu. W wielu miejscach grubość pokrywy przekroczyła 60 cm, a większość spadła w centrum Moskwy. Najwięcej zanotowano w rejonie stacji pomiarowej Bałczug, gdzie leży 69 cm białego puchu.

Śnieg zbierany z ulic i chodników składowany jest w wielu częściach miasta w wysokich hałdach.

Rozwiń

W czwartek obserwatorium meteorologiczne moskiewskiego uniwersytetu imienia Łomonosowa stwierdziło, że w styczniu w Moskwie zanotowano najwięcej opadów śniegu w historii prowadzonych od 203 lat pomiarów.

Oprócz tego stolica Rosji od początku roku doświadczyła wyraźnie niższych temperatur niż zwykle. Średnio w styczniu notuje się tam -6,2 st. C, czyli o półtora stopnia mniej od średniej wieloletniej dla tego okresu.

Uczucie pustki podczas ciemnej, śnieżnej zimy

Tak mocne opady doprowadziły do wielu utrudnień komunikacyjnych w mieście. Miejscowe władze zachęcają mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, w tym metra i unikania poruszania się samochodami podczas najsilniejszych śnieżyc.

Na wielu drogach tworzą się jeszcze większe niż zwykle korki, zwłaszcza na obwodnicach. Szczególnie mocno kierowcy odczuwali to podczas wieczornych szczytów komunikacyjnych.

Mimo wszystko moskiewskie lotniska funkcjonują normalnie, chociaż często notowano opóźnienia.

Mieszkańcy miasta doświadczali już wielu śnieżyc w przeszłości, jednak ostatnie lata mogły ich od tego odzwyczaić:

Kiedy byłem dzieckiem, padało znacznie więcej śniegu, ale obecnie [przez ostatnie lata red.] praktycznie go nie doświadczaliśmy - powiedział agencji AFP mieszkaniec Moskwy, 35-letni barman o imieniu Pavel. Dodał, że podczas ciemnej, śnieżnej zimy często uskarża się na dojmujące uczucie "pustki".

Pogoda w Moskwie prędko się nie poprawi. Od piątku do wtorku w tym rejonie obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed złą pogodą, wydane przez rosyjskie służby meteorologiczne.

Źródło: Gismeteo, "Moscow Times", AFP

-----

Magdalena Bigaj z Cyfrowego Obywatelstwa: Trzeba nałożyć kary na wydawców internetowych Polsat News