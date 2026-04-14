W Moskwie panika? "Tracą kluczowego sojusznika w Europie"
"Kreml bagatelizuje porażkę wyborczą Viktora Orbana" - czytamy w najnowszym raporcie Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Ponadto oceniono też, że "Rosja traci kluczowego sojusznika w Europie". Wcześniej Moskwa informowała, że nie ma zamiaru gratulować wygranej przyszłemu premierowi Węgier Peterowi Magyarowi.
"Kreml bagatelizuje porażkę wyborczą Viktora Orbana, podczas gdy Rosja traci kluczowego sojusznika w Europie" - ocenił w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW).
W minioną niedzielę na Węgrzech doszło do wyborów parlamentarnych. Opozycyjna partia TISZA, na czele której stoi Peter Magyar, wygrała ze znaczącą przewagą z partią Viktora Orbana.
Wyniki sprawiły, że po raz pierwszy od 16 lat Węgrami nie będzie rządził Fidesz. Rozstrzygnięcie wyborów było szeroko komentowane w przestrzeni publicznej, również w Moskwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział już, że Rosja nie złoży gratulacji przyszłemu premierowi Węgier Peterowi Magyarowi.
Rosyjski urzędnik zaznaczył, że Węgry pozostają "nieprzyjaznym krajem", który popiera sankcje nałożone na Rosję. W rozmowie z państwową telewizją bliski współpracownik Władimira Putina odniósł się również do stosunków Moskwy z Unią Europejską. Pieskow przekonywał, iż relacje między Rosją a UE nie mogą ulec pogorszeniu, gdyż "są już na dnie".
Węgry. Fidesz pozbawiony władzy. ISW: Rosja straciła najważniejszego sojusznika w UE
Wynik niedzielnych wyborów na Węgrzech komentował również szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Podkreślił, że Moskwa jest gotowa do nawiązania stosunków z nowym rządem w Budapeszcie, w zależności od tego, jak węgierska władza będzie rozumiała pojęcie "własnych interesów narodowych".
Eksperci ISW przyjrzeli się ponadto wypowiedziom rosyjskich blogerów wojskowych, którzy "wyrazili mieszane emocje". "Od bagatelizowania porażki Orbana i kwestionowania jego sojuszu z Rosją, po obawy, że Kreml stracił najważniejszego sojusznika w UE, który wetował decyzje niekorzystne dla Moskwy" - czytamy w raporcie ISW.
"Viktor Orban konsekwentnie sprzeciwiał się i podważał wysiłki UE mające na celu udzielenie pomocy wojskowej i finansowej Ukrainie, dostosowując się do interesów Kremla, a prezydent Rosji Władimir Putin osobiście poparł Orbana w wyborach parlamentarnych w 2026 roku" - podsumował instytut.
Źródło: ISW