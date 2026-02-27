W masowych grobach znaleziono ciała ponad 170 osób. Tragiczne odkrycie w Afryce

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga odkryto masowe groby, w których znaleziono ciała 171 osób. Mogiły znajdowały się na terenach zajmowanych do niedawna przez rebeliantów ze wspieranego przez Rwandę ruchu M23 - poinformowała agencja AP, powołując się na miejscowego gubernatora.

Dwóch żołnierzy w mundurach przemieszcza się piaszczystą drogą przez wiejską okolicę, w tle widoczne są drzewa, ogrodzenie z patyków oraz kilku mieszkańców zbocza.
Napięta sytuacja w Demokratycznej Republice KongaGradel Muyisa MumbereAgencja FORUM

W skrócie

  • Na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga odkryto masowe groby z 171 ciałami na przedmieściach Uvira.
  • Według organizacji obywatelskiej działającej w regionie, ciała mogą należeć do osób zabitych przez bojowników M23, lecz uniemożliwiono im dostęp do grobów.
  • Walki w regionie trwają mimo podpisanej umowy pokojowej między DRK i Rwandą, a konflikt spowodował jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie, zmuszając 7 mln osób do opuszczenia domów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

AP podkreśliła, że walki na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga trwają, pomimo umowy pokojowej, podpisanej w ubiegłym roku przez władze tego kraju i Rwandy, wynegocjowanej przy mediacji rządu USA.

Zobacz również:

Protesty przeciwko misji ONZ w Demokratycznej Republice Konga
Świat

DRK. Wzrosła liczba zabitych w protestach przeciwko misji ONZ. 22 ofiary

Jakub Sadkowski

    Gubernator prowincji Kiwu Południowe Jean-Jacques Purusi przekazał, że masowe groby z 171 ciałami znaleziono na przedmieściach Uvira.

    Konflikt o surowce i kryzys humanitarny w DRK

    Miasto Uvira zostało w grudniu zajęte przez bojowników M23, którzy później wycofali się z niego, określając to jako "jednostronny środek budowania zaufania", podjęty na żądanie USA.

    Działająca na tym terenie organizacja obywatelska zajmująca się ochroną cywilów przekazała, że chciała zobaczyć groby, ale uniemożliwiło jej to kongijskie wojsko. Według przedstawicieli tej organizacji odnalezione ciała należą prawdopodobnie do osób zabitych przez rebeliantów.

    AP podkreśla, że o kontrolę nad bogatą w surowce wschodnią częścią DRK walczy ponad 100 ugrupowań zbrojnych, z których najważniejszym jest M23. Konflikt wywołał jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie i zmusił 7 mln osób do opuszczenia swoich domów.

    Zobacz również:

    Rebelianci z Ruchu 23 Marca przejęli znaczną część Gomy. Miasto opuszczają tysiące mieszkańców
    Świat

    Chaos w afrykańskim kraju. Z oblężonego miasta uciekają tysiące ludzi

    Michał Blus
    Michał Blus
    "Wydarzenia": Ukłon Brauna w stronę Indii. Zaskoczeni są nawet jego wyborcyPolsat News

    Najnowsze