W Kenii będzie trudniej o alkohol. Rząd chce ograniczyć jego sprzedaż

Oprac.: Kinga Poniewozik Świat

Wiceprezydent Kenii Rigathi Gachagua chce walczyć z nadużywaniem alkoholu w środkowej części kraju. W jego ocenie to droga do "zniszczenia całych pokoleń". Sposobem na to ma być prawo, które będzie zezwalało na jeden pub w mieście. Co ciekawe, jak zauważa stacja BBC, rząd nie przedstawił żadnych danych, które świadczyłyby, że istnieje problem alkoholizmu wśród Kenijczyków. Gachagua ogłosił, że zwoła spotkanie z gubernatorami regionów centralnych kraju m.in. w celu przedyskutowania planu walki z nielegalnym alkoholem.

Zdjęcie - To nic nie zmieni, dalej będziemy pili - komentują mieszkańcy / Donwilson Odhiambo / Zuma Press / Agencja FORUM