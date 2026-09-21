W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych wręczył odznaczenia Polakom zasłużonym w takich dziedzinach jak duchowieństwo czy sport.

Karol Nawrocki podkreślił wagę roli Polaków mieszkających w USA dla relacji polsko-amerykańskich.

Prezydent i jego małżonka w niedzielę uczestniczyli we mszy w Nowym Jorku, a kolejne spotkania z przedstawicielami państw i organizacji zaplanowano na poniedziałek.

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Prezydent Polski Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką od piątku przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę wręczył odznaczenia zasłużonym dla kraju przedstawicielom m.in. duchowieństwa, nauczycielom oraz osobom promującym sport i inicjatywy edukacyjne.

Zwracając się do przedstawicieli Polonii w Nowym Jorku prezydent przypomniał, że także dzięki nim możliwe są strategiczne, partnerskie relacje z USA.

- Jesteście w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej na amerykańskiej ziemi - podkreślił Karol Nawrocki.

- Naród ma tę cechę, że nie dotyczą go ani ograniczenia przestrzenne, ani ograniczenia czasowe. Nosząc Polskę w sercu jesteśmy Polakami poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Naród, jak rodzina, trwa nawet mimo śmierci, bo narodzą się nowi, wychowywani są nowi. I ta siła narodu, siła narodowej wspólnoty, zawsze tak mocno wybrzmiewa w Stanach Zjednoczonych - mówił prezydent Nawrocki.

Karol Nawrocki w USA. Prezydent wręczył odznaczenia Polakom. Wspomniał o "strategicznych relajach"

Jak podkreślił - zwracając się podczas spotkania w Nowym Jorku do przedstawicieli Polonii - "w każdym z was bije polskie serce i jest głębokie przywiązanie do polskich wartości".

- To dzięki takim ludziom jak państwo, odznaczeni, relacje polsko-amerykańskie, te na najwyższym szczeblu, które znajdują swoje odbicie w bezpośredniej relacji dwóch prezydentów, przywódcy Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i mojej, to dzięki państwa pracy, życiu i wielkich sukcesach w Stanach Zjednoczonych, te strategiczne, partnerskie relacje są możliwe - zaznaczył Nawrocki.

Wizyta pary prezydenckiej w USA. Z kim spotka się Karol Nawrocki?

Wcześniej w niedzielę polska para prezydencka wzięła udział we mszy św. w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku.

W poniedziałek przed południem prezydent Nawrocki będzie uczestniczył w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego. Po południu zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Prezydent Polski w poniedziałek spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem. Wieczorem zaplanowano uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta RP.

Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek po południu spotka się z członkami grupy NAROWERZE.US. Zaplanowano wspólny przejazd rowerowy.

Karol Nawrocki będzie miał także okazję spotkać się z Donaldem Trumpem podczas oficjalnej kolacji na szczycie ONZ. Jak ustaliła Interia, prezydent Polski liczy na krótką rozmowę z przywódcą USA. Chce poruszyć jej trakcie cztery kwestie. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.



