W skrócie Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odkryciu pierwszej mogiły w Hucie Pieniackiej, gdzie znaleziono spalone szczątki ludzkie.

Ekshumacyjna ekipa IPN ujawniła fragment grobowca z ludzkimi szczątkami, których stan sugeruje zbiorowy pochówek.

Według historyków, w Hucie Pieniackiej doszło do zamordowania polskich mieszkańców przez ukraińskie formacje zbrojne pod dowództwem niemieckim w 1944 roku.

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"W czwartym dniu prac terenowych w Hucie Pieniackiej, w pobliżu wczoraj odkrytych fundamentów świątyni, odkryliśmy pierwsze szczątki osób pomordowanych" - oświadczył IPN na platformie X.

"Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Ujawniono szczątki ludzkie, częściowo spalone" - ogłoszono w komunikacie.

Odkrycie IPN w Hucie Pieniackiej. Znaleziono pierwszą mogiłę

Ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, który uczestniczy w poszukiwaniach, powiedział PAP, że prawdopodobną mogiłę zbiorową odkryto w Hucie Pieniackiej w piątek w godzinach popołudniowych.

- Czwartego dnia (poszukiwań - red.), czyli dzisiaj, w godzinach popołudniowych odsłoniliśmy skraj, niewielki fragment jamy grobowej, w której znaleźliśmy ludzkie szczątki. Na ten moment ujawniliśmy szczątki kilku osób, ale trzeba pamiętać, że jest to kilkudziesięciocentymetrowy skraj tej jamy grobowej, ponieważ badaliśmy ten teren kolejnymi pasami - poinformował w rozmowie telefonicznej.

- I więc ten pas, który właśnie odkopywaliśmy, odsłonił tylko ten mały fragment około 30-40 cm, może pół metra kwadratowego. Natomiast tutaj znaleźliśmy już szczątki. Są to bez wątpienia szczątki ludzkie, należące do przynajmniej kilku osób. W tym część szczątków nosi ślady spalenia, więc przypuszczamy, że jest to mogiła zbiorowa - relacjonował Trzaska.

Śladami pomordowanych Polaków. Trwają prace ekshumacyjne

Według historyków 28 lutego 1944 r. w Hucie Pieniackiej, nieistniejącej dziś wsi w obecnym obwodzie lwowskim, jej polscy mieszkańcy zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4 Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS - Policyjnego (wydzielonego z 14 Dywizji Waffen SS "Galizien") pod dowództwem niemieckim, przy udziale oddziału UPA i oddziału paramilitarnego ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego.

Huta Pieniacka jest jednym z symboli martyrologii Polaków, zamordowanych na terenach dzisiejszej Ukrainy.





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